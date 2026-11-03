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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 14:25

Messi lidera por cuarto año consecutivo la venta de camisetas de la MLS

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Chicago (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami, encabeza por cuarta temporada consecutiva la clasificación de camisetas más populares de la MLS, informó este martes la liga estadounidense.

Por EFE
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El surcoreano Son Heung-Min, de Los Angeles FC, y el alemán Thomas Müller, del Vancouver Whitecaps, completan el podio de una lista marcada por el impacto de los fichajes internacionales.

El polaco Robert Lewandowski, del Chicago Fire, ocupa el cuarto puesto, mientras que el francés Antoine Griezmann, del Orlando City, aparece quinto, pese a que ambos se incorporaron a la liga durante el verano.

Según la MLS, la camiseta de Lewandowski es la más popular desde su llegada en junio, aunque Messi mantiene el liderato en el balance de la temporada.

El estadounidense Cavan Sullivan, centrocampista del Philadelphia Union, figura sexto a sus 17 años.

El gabonés Denis Bouanga, de LAFC, es séptimo, seguido por el uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, el alemán Hany Mukhtar, del Nashville, y el argentino Rodrigo De Paul, también del conjunto de Florida.

Inter Miami es el club con más representantes entre los diez primeros, con tres, por delante de LAFC, con dos.

La clasificación incluye a cuatro campeones mundiales: Messi y De Paul con Argentina, Griezmann con Francia y Muller con Alemania.

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