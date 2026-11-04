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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 19:10

1-2. El Brujas arranca una sufrida victoria a domicilio contra el PSV Eindhoven

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Bruselas, 4 nov (EFE).- El Brujas se impuso este miércoles a domicilio al PSV Eindhoven (1-2) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en un duelo en el que los neerlandeses dominaron el juego, pero acabaron cediendo ante un conjunto belga que se adelantó en el marcador, encajó el empate y volvió a golpear para llevarse tres puntos que le acercan a octavos.

Por EFE
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Con nueve victorias consecutivas, tres de ellas en la Liga de Campeones, el Brujas suma nueve puntos, mientras que el PSV, que aún debe enfrentarse al Real Madrid y al Atlético de Madrid, se queda con cuatro.

Los neerlandeses que dirige Peter Bosz empezaron mejor, con incursiones ágiles ante un Brujas que apenas generaba peligro.

Pero la promesa de 22 años de los belgas, el germano-italiano Nicolò Tresoldi, adelantó a los flamencos con un cabezazo en el minuto 25, servido por Joaquin Seys, y sumó su quinto tanto en Europa esta temporada.

El PSV siguió teniendo la pelota y las ocasiones, pero el gol se resistía ante su público, incluido su exfutbolista y ahora seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, quien vio desde las gradas del Philips Stadion a tres de sus internacionales -Hans Vanaken, Brandon Mechele y Joaquin Seys- y a su hijo Ruben, de 22 años y extremo del PSV.

Diez minutos después del descanso, Kodai Sano igualó para el PSV, al aprovechar una serie de rechaces para hacer un gol que se mascaba en el ambiente.

Los locales se lanzaron entonces en busca de los tres puntos y estuvieron cerca de culminar la remontada, pero el Brujas, líder de la liga belga y dirigido por Ivan Leko, aprovechó un contraataque que culminó el portugués Carlos Forbs en el minuto 65 para recuperar la ventaja.

El PSV siguió intentándolo, pero no logró volver a empatar en un encunetro que entregó pese a tirar 22 veces por 8 de los belgas.

A continuación, el Brujas recibirá al Liverpool, visitará al Nápoles y al Stuttgart y cerrará la fase de liga en casa ante el Bodø/Glimt.

Por su parte, el PSV visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 24 de noviembre y recibirá al Atlético de Madrid en el Philips Stadion el 9 de diciembre, antes de enfrentarse al Viking a domicilio y cerrar la primera fase como local ante el Stuttgart.

1 - PSV Eindhoven: Kovar, Dest, Geertruida, Obispo, Kostic (Bajraktarevic, m.84), Mijnans (Bro Hansen, m.90), Sano, Mauro Junior, Perisic, Van Bommel (Pepi, m.69) y Til.

2 - Brujas: Sommer, Sabbe, Spileers, Mechele (Diakhon, m.82), Seys, Potts, Vetlesen, Vanaken, Virgili (Lemaréchal, m.36), Forbs y Tresoldi (Vermant, m.81).

Goles: 0-1, min. 25: Tresoldi; 1-1, min. 55: Sano; 1-2, min.65: Forbs.

Árbitro: Irfan Peljto (BYH). Amonestó a los visitantes Carlos Forbs (m.30), Hugo Vetlesen (m.73) y Jorne Spileers (m. 81).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el Philips Stadion de Eindhoven ante unos 35.000 espectadores. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio como muestra de respeto por el fallecimiento del futbolista español del CD Tenerife Jesús de Miguel.

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