1-2. Raya se exhibe en la victoria del Arsenal

Los 'Gunners' se han repuesto de la eliminación en la Copa de la Liga hace una semana con dos triunfos de mucho mérito, el primero el fin de semana contra el Liverpool en Anfield, siendo esta la primera vez que ganaban allí en catorce años, y la segunda en Praga, contra un Slavia al que ya derrotaron en la fase de grupos del año pasado.

Ese día el protagonista fue Mikel Merino con un doblete, esta vez fue Raya, que con sus paradas en la segunda mitad aseguró un resultado forjado en la primera, cuando el equipo de Mikel Arteta no dio opción a la sorpresa.

Noni Madueke, con su tercer gol de la temporada, culminó un gran pase de Viktor Gyökeres para el 0-1 y el sueco se vistió de goleador para el segundo, en el que se movió muy bien para acomodar la pelota contra el palo. Este ha sido el segundo gol de Gyökeres esta temporada, después de estrenarse la semana pasada contra el Fleetwood Town.

En cuarenta minutos el partido parecía resuelto para los londinenses, que además habían aprovechado esta visita a la República Checa para reservar a futbolistas. Bruno Guimaraes, Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard estuvieron en el banquillo, además de la buena noticia de que Arteta recuperó para la convocatoria a William Saliba, lesionado en la semifinal del Mundial contra España.

Con una unidad B, con futbolistas poco habituales como Martín Zubimendi, que ha perdido mucho protagonismo en este equipo, el Arsenal pudo guardar el marcador, aunque empezó a sufrir en la segunda mitad, cuando los ataques de los checos se multiplicaron.

Ahí apareció Raya, que con sus intervenciones salvó varios goles hasta que no pudo más. En el minuto noventa, un centro de David Jurasek superó al portero español en el primer palo y lo empujó a placer Wiktor Nowak en el segundo.

El árbitro añadió cinco y el Slavia se lo creyó. Se fue con todo y aún dispuso de un par de centros peligrosos que enervaron a Arteta. No quería perder dos puntos en un partido que tenía ganado. Fueron unos minutos tensos, el técnico español "perdonó" a Max Dowman, expulsado hace unos días y cuando el árbitro pitó el final hubo una sensación de alivio más que de alegría en los 'Gunners'.

Tras vencer a Nápoles y Lille y empatar contra el Bayern de Múnich, el Arsenal tiene diez puntos y es tercero, solo por detrás de PSG y Real Madrid, que lo han ganado todo, mientras que los checos son terceros también, pero por la cola, con un punto tras cuatro jornadas.

1 - Slavia Praga: Domchak, Suleiman (Chytil, m.46), Holes, Zima, Vicek (Konecny, m.61), Kubiak; Moses (Chaloupek, m.81), Sadilek; Ayaosi (Jurasek, m.71), Sturm (N'Guessan, m.46) y Nowak.

2 - Arsenal: Raya; White (Timber, m.78), Konsa (Mosquera, m.62), Gabriel, Hincapié; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke (Dowman, m.93), Eze (Tzolis, m.62) y Gyökeres (Odegaard, m.78).

Goles: 0-1. Madueke, m.9, 0-2. Gyökeres, m.38 y 1-2. Nowak, m.90.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania) amonestó a Moses (m.20) por parte del Slavia Praga y a Konsa (m.53) y Rice (m.68) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada cuatro de la Liga de Campeones disputado en el Fortuna Praga (Praga).