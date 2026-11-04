2-1. Un Betis valiente cae con la cabeza alta en Dortmund

Los goles llegaron todos en la segunda parte, el primero del portugués Fábio Silva (min. 49) y neutralizado por Aitor Ruibal pocos minutos después de ingresar al campo (min. 67), pero el griego Konstantinos Karetsas (min. 72) puso el definitivo 2-1 en un encuentro vibrante y con alternativas, con ambos equipos mostrando sus armas ofensivas.

El Betis se medía con un coloso europeo, actual colíder de la Bundesliga -ha ganado ocho-, campeón de la 'Champions' en 1997 y finalista en 2013 y 2024, y ganador de la Recopa de 1966, por lo que la visita a Dortmund era una verdadera prueba de fuego para los del chileno Manuel Pellegrini, pese a llegar con un pleno de triunfos y 9 puntos.

Enfrente, el conjunto germano sumaba 6 puntos merced a dos victorias, en la primera y la tercera jornadas ante el Villarreal y el Sabah azerbaiyano, y entre medias una derrota contra el Bodo Glimt en Noruega, y comenzó con un ligero dominio en un duelo entre dos equipos muy ofensivos, como ya se presagiaba, y con un fútbol dinámico y muy vertical.

Pellegrini hizo siete rotaciones respecto al partido con el Málaga, con tres cambios en la zaga y Ceballos, el uruguayo Bernal, el colombiano Deossa y el brasileño Antony de titulares. El ex del Dortmund Bartra e Isco fueron suplentes, mientras que el técnico local, el croata Niko Kovac, hizo tres y apostó arriba por el guineano Serhou Guirassy y Silva.

El cuadro alemán, con un potente físico y bandas muy peligrosas con el noruego Ryerson y el sueco Svensson, avisó pronto con dos remates sin éxito de Guirassy, pero el Betis, con el marroquí Abde muy incisivo, no se arredró y llegó a marcar a los 14 minutos, pero el gol de Antony fue anulado por fuera de juego de su asistente, el irlandés Troy Parrott.

Aunque Álvaro Valles salvó un gol cantado en un remate a bocajarro de Svensson a los 21 minutos, los béticos, con mucho esfuerzo, eso sí, frenaron el empuje germano, se crecieron en un partido de ida y vuelta y, en un peligroso centro de Abde, su mejor hombre, que no remató de milagro Antony, pudieron irse con ventaja a un descanso al que no llegó el goleador del Dortmund Guirassy, sustituido por lesión en el 34 por el griego Konstantinos Karetsas.

En la reanudación, el Borussia impuso su poderío para intentar no dar opciones a los verdiblancos, que pronto, a los 4 minutos, vieron cómo los aurinegros se adelantaron con el 1-0 de Fabio Silva, al remachar un rechace de Valles a tiro del inglés Jobe Bellingham, hermano menor del madridista Jude, tras un buen centro desde la derecha de Ryerson.

Este mazazo dejó tocado al conjunto bético unos minutos, en los que el Dortmund rozó el segundo gol por medio de Silva tras el enésimo centro del noruego Ryerson -una pesadilla para el argentino Valentín Gómez-, Svensson o Bellingham, pero el que encontró premio fue un Betis que nunca se rindió, al hacer el 1-1 Aitor Ruibal en el minuto 67.

Ruibal, que había salido al campo sólo cinco minutos antes junto con Isco al sustituir a un desafortunado Antony y a un Dani Ceballos que se vació, batió al suizo Kobel de un tiro cruzado tras un robo muy arriba de Deossa y el posterior pase del omnipresente Abde. Sin embargo, a los cinco minutos, en el 72, llegó otro golpe para un Betis muy valiente.

Karetsas aprovechó una buena asistencia de Fabio Silva al área grande y armó un fuerte disparo que superó a Valles, quien, tapado por su defensa, quizás pudo hacer un poquitín más para desviar el tiro, para hacer el 2-1. En la recta final, con el Betis con más cambios -entraron Fran García, Roca y Morante- y volcado porque nunca bajó los brazos, lo intentó por todos los medios, como en un córner directo de Abde, pero halló recompensa.

2 - Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini (Gadou, min.75), Anton, Schlotterbeck; Ryerson (Beier, min.75), Veerman, Nmecha (Chukwuemeka, min.75), Svensson; Jobe Bellingham; Guirassy (Karetsas, min.34), Fabio Silva (Nwaneri, min.90).

1 - Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez (Fran García, m.70); Facundo Bernal (Marc Roca, min.78), Dani Ceballos (Isco, m.62); Antony (Aitor Ruibal, m.62), Deossa, Abde; Parrott (Morante, min.78).

Goles: 1-0, Min.49: Fabio Silva. 1-1, Min.67: Aitor Ruibal. 2-1, Min.72: Karetsas.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos). Amonestó a los locales Ryerson (min.38), Bensebaini (min.49+), Veerman (min.78) y Bellingham (min.79), y por parte visitante a Natan (min.44), Valentín Gómez (m.64), Ángel Ortiz (min.88) e Isco (min.93).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la liguilla de la Liga de Campeones disputado en el Signal Iduna Park, que registró un lleno con unos 66.000 espectadores, entre ellos unos 6.000 aficionados béticos. Los jugadores de ambos equipos llevaron brazaletes negros en señal de luto y se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el martes tras recibir un día antes un golpe del portero del Andorra, y de las víctimas del accidente ferroviario de la semana pasada en Urda (Toledo).