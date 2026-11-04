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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 16:50

3-2. Muriqi le arruina el pleno a Iraola

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Londres, 4 nov (EFE).- Un cabezazo de Vedat Muriqi completó la remontada del Fenerbahçe y arruinó el pleno de victorias de Andoni Iraola en la que quizás haya sido su peor semana como entrenador del Liverpool, con derrota contra el Arsenal y derrota contra los turcos.

Por EFE
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El Liverpool, que fue por delante en dos ocasiones, fue incapaz de aguantar ninguna de las dos ventajas y, después de haber conseguido el tres de tres en las tres primeras jornadas, sumó una derrota que le impide perseguir la estela del Paris Saint Germain y el Real Madrid, los únicos que de momento lo han ganado todo.

Los 'Reds', días después de darse cuenta de que la Premier huele a tarea titánica, al perder en casa contra el Arsenal y quedarse a nueve puntos de los 'Gunners', se llevaron otro correctivo, esta vez debido a los problemas defensivos. En cuatro partidos han encajado diez goles. Demasiados.

El equipo de Iraola se adelantó gracias a un tanto del joven Nyoni, su primero con la camiseta del Liverpool, al enganchar un remate que tocó un defensa y complicó al portero.

Pero la ventaja duró un suspiro. Cuatro minutos después, Kahveci se topó con el larguero y en la jugada posterior Mason Greenwood logró el empate otra vez de carambola. Su disparo lo tocó un defensa y le desvió la trayectoria a Alisson Becker.

Hizo más el Liverpool para ganar esto y Bradley Barcola, Virgil Van Dijk y Victor Muñoz tuvieron sus ocasiones, hasta que Alexander Isak, cuyo último gol en la competición fue hace tres años cuando militaba en el Newcastle United, conectó un cabezazo en el segundo palo que relajó a los 'Reds'.

De nuevo, el marcador no aguantó. Cuatro minutos después del 1-2 llegó el empate, en un error tremendo de Cody Gakpo, que peinó la pelota en el primer palo, sorprendió a Alisson y permitió que Archie Brown llegara solo en el segundo palo y anotara a placer.

Sin tiempo para sacudirse el error, el equipo dirigido por Dirk Kuyt volvió a golpear. Esta vez por medio de Muriqi, que acababa de salir del banquillo y se elevó por encima de tres jugadores del Liverpool para de cabeza dejar los tres puntos en suelo turco. Además, era su primer gol en la Champions.

Con nueve puntos, el Liverpool se queda cuarto, con dos unidades de ventaja respecto al noveno clasificado, mientras que el Fenerbahçe es decimonoveno con cinco unidades.

1 - Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Peprah, Brown; Kanté, Guendouzi, Yuksek; Greenwood (Aydin, m.89), Kahveci (Akturkoglu, m.75) y Lukaku (Muriqi, m.63).

2 - Liverpool: Alisson; Gomez (Wirtz, m.66), Jacquet, Van Dijk, Tsimikas (Kerkez, m.76); Mac Allister, Nyoni (Koumas, m.85), Szoboszlai; Muñoz (Isak, m.66), Ngumoha (Gakpo, m.66) y Barcola.

Goles: 0-1. Nyoni, m.25, 1-1. Greenwood, m.29, 1-2. Isak, m.69, 2-2. Brown, m.73 y 3-2. Muriqi, m.79.

Árbitro: Clement Turpin (Francia) amonestó a Brown (m.25) por parte del Fenerbahçe y a Mac Allister (m.85) por parte del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada cuatro de la Liga de Campeones disputado en el Chobani Stadium (Estambul).

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