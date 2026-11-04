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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 19:20

4-1. El Viking hace historia y suma su primer triunfo en la Liga de Campeones

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El Viking hizo historia y sumó su primera victoria en la máxima competición continental, tras imponerse este miércoles por 4-1 a un Sabah azerbaiyano al que, pese a adelantarse a los once minutos de juego en el marcador, el encuentro se le hizo muy largo.

Por EFE
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Una circunstancia que no desaprovechó el conjunto noruego para dar definitivamente la vuelta al tanteador con los goles en la segunda mitad de Zlatko Tripic, que recogió su propio rechace tras un lanzamiento de penalti detenido en primera instancia por el portero visitante, y Henrik Falchener y Erik Botheim que estableció de cabeza en el 94 el definitivo 4-1.

Apuros que pocos hubieran podido imaginar tras el empate (3-3) que los de Bjarte Aarsheim lograron firmar en este mismo Viking Stadion en la segunda jornada de la competición ante el todopoderoso Bayern de Múnich.

Pero el Sabah, que como el Viking disputa por primera vez en su historia la Liga de Campeones, no esta dispuesto a conformarse con un mero papel de comparsa en la máxima competición continental como ya dejó claro con su victoria (2-0) sobre el Slavia de Praga.

Un triunfo que el equipo azerbaiyano pareció dispuesto a repetir en su visita a Stavanger tras adelantarse a los once minutos de juego en el marcador (0-1) con un gol del atacante Orphe Mbina tras culminar un veloz contragolpe.

Poco le duró, sin embargo, a los visitantes que vieron como dieciséis minutos después, en el 27, el delantero noruego Erik Botheim igualaba la contienda (1-1) al enviar a las redes un centro desde la banda izquierda de Kristoffer Haugen.

Todo un varapalo para el Sabah, que pese a algún que otro contraataque, fue cediendo cada vez más y más terreno a un Viking, que tuvo que esperar a la segunda parte para trasladar al resultado su superioridad.

Si a los sesenta y nueve minutos Tripic estableció el momentáneo 2-1 al recoger su propio rechace tras un lanzamiento de penalti que detuvo en primera instancia el portero Stas Pokatilov, en el ochenta y uno, cuando el Sabah ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de sudafricano Aden McCarthy, el central Henrik Falchener firmó de cabeza el 3-1.

Un triunfo que se encargó de redondear para el Viking, que visitará la próxima jornada el campo del Atlético de Madrid, un efectivo Erik Botheim que anotó en la prolongación el definitivo 4-1 ante un hundido Sabah, que recibirá el próximo 25 de noviembre en Bakú al Barcelona.

4 - Viking: Ostbo; Heggheim (Herman Haugen, .56), Stensness, Falchener, Kristoffer Haugen (Auklend, m.66); Askildsen, Moi (Hansen, m.86), Kvia-Egeskog (Fuglestad, m.86); Bjordal (Christiansen, m.56), Botheim y Tripic

1 - Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev (Dashdamirov, m.79), Lepinjica; Nwachukwu (Du Queiroz, m.71), Khaibulaev (Severina, m.71), Simic y Mbina (Aliyev, m.70).

Goles: 0-1, m.11: Mbina. 1-1, m.27: Botheim. 2-1, m.69: Tripic. 3-1, m.81: Falchener. 4-1, m.94: Botheim.

Árbitro: Sander van der Eijk (NED). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador sudafricano de Sabah, Aden McCarthy, a los 77 minutos por una dura entrada. Mostró tarjeta amarilla a Kristoffer Haugen y Stensness por Viking; y a Rakhmonaliev y Mickels por el Sabah.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Viking Stadion de Stavanger (Noruega).

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