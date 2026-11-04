4-1. Gabri Veiga inspira la goleada del Oporto sobre el Nápoles

Las cosas no le han ido del todo bien a Massimiliano Allegri en su primer año al frente del Nápoles -con un sinfín de lesionados y en la octava posición de la Serie A- y, en el norte de Portugal, sus dificultades continuaron.

El Oporto, bajo la batuta de Veiga, llegó con facilidad y creó peligro ante la portería 'azzurra'. El gol llegó en el minuto 11, tras un saque de esquina de Veiga que el central polaco Jan Bednarek remató de cabeza sin que la defensa napolitana opusiera resistencia alguna.

Mientras, el Nápoles tenía dificultades para conectar con Hojlund y De Bruyne.

Sólo en los minutos previos al descanso, cuando el Oporto empezó a acusar el desgaste de su intenso juego, la escuadra italiana se acercó más al área rival y, en el minuto 43, empató por medio de Scott McTominay.

Diogo Costa detuvo el disparo raso de Politano y el posterior desvío de Hojlund, pero McTominay aprovechó el rechace para restablecer la igualdad.

En la segunda mitad, el Oporto siguió llegando sin problemas al área del Nápoles gracias al buen trabajo de Gabri Veiga.

El gallego obligó al portero Alex Meret a estirarse para evitar el gol, más tarde estrelló un disparo en el larguero y finalmente marcó en el minuto 71.

Los blanquiazules aprovecharon el espacio que les concedieron los napolitanos y el mexicano Santi Giménez, con un pase en profundidad, encontró en el área a Veiga, quien envió el balón entre las piernas de Meret para poner el 2-1.

El tercer gol llegó en el minuto 80, de forma similar al primero: Jakub Kiwior, también central polaco, remató de cabeza un saque de esquina lanzado por Hwang desde la derecha y sentenció el partido.

Giménez volvió a lucirse cerca del final al conducir un contraataque y ceder el balón a Samu, que fue derribado en el área por Rafa Marín, expulsado posteriormente por el árbitro.

El propio Samu, desde el punto de penalti, marcó el 4-1 definitivo.

4 - Oporto: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Martim Fernandes (Zaidu, min. 67); Froholdt, Rosario, Gabri Veiga (Hwang, min. 78); Pepê (Fofana, min. 78), André Silva (Samu, min. 56) y Sainz (Giménez, min. 67).

1 - Nápoles: Meret; Rafa Marín, Am. Rrahmani, Beukema; Vergara (Giovane, min. 79), McTominay, Gilmour, Anguissa (Lang, min. 78), Politano (Luca, min. 81); De Bruyne; Hojlund.

Goles: 1-0: Bednarek, min. 11; 1-1: McTominay, min. 43; 2-1: Veiga, min. 71; 3-1: Kiwior, min. 80; 4-1: Samu, min. 90.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró la tarjeta amarilla a Veiga, del Oporto, y a Vergara, Anguissa, Am. Rrahmani y McTominay, del Nápoles. Además, mostró la roja a Rafa Marín, de los visitantes.

Incidencias: Partido de la fase regular de la Liga de Campeones de fútbol disputado en el Estadio do Dragão de Oporto (Portugal) ante 49.190 espectadores.

Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, que falleció el martes tras haber sufrido un fuerte golpe durante el partido que enfrentó a su equipo con el Andorra.