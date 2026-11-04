Borrón y cuenta nueva, rumbo al Barcelona

Planificado desde la defensa, asumida una supuesta inferioridad sobre el bloque alemán, preparado más para contener que para atacar en su idea de encuentro contra Harry Kane, Michael Olise y compañía, el Atlético limitó los remates rivales, sobre todo hasta el 0-1, fruto de un error propio que señala en primera línea a Robin Le Normand, aunque se quedó en nada en su ataque.

La consecuencia fue una derrota por 0-2, añadidos un remate al larguero de Dayot Upamecano y un gol anulado al Bayern que bien pudo ser validado en la pugna mutua entre el propio central internacional francés y Marc Pubill que terminó en la red de Jan Oblak, sobrepasado por encima en su salida entre el efecto y la potencia del saque de esquina.

“No nos vamos contentos, el equipo lo ha dado todo, nos ha costado un poco en todas las fases, pero lo vamos a solucionar para el domingo. Queremos ir los primeros y a pensar en eso”, afirmó, por su parte, Pubill en declaraciones a ‘Movistar’ tras el partido contra el Bayern.

“Está claro que teníamos nuestro plan de partido, pero en el fútbol juegan dos equipos. Nos ha costado salir desde atrás, cuando robábamos el balón nos faltaba dar ese primer pase y sujetar el balón para salir y a solucionarlo para el domingo”, insistió el central campeón del mundo con España.

Con todo lo que implica el superlativo potencial del Bayern Múnich, incluso con las bajas con las que se presentó en el Metropolitano de Jamal Musiala, Luis Díaz, Serge Gnabry e Ismail Saibari, el Atlético fue un equipo desfigurado en ataque y agarrado a su defensa para ganar (o empatar) en el momento que le surgiera una oportunidad. No la tuvo. El plan de los balones largos a Alexander Sorloth para competir la segunda jugada tampoco salió.

Es el partido con menos remates del Atlético en toda esta temporada. Solo propuso ocho, solo tres de ellos a portería y ninguna ocasión de verdad, salvo una fuera de Julián Álvarez al inicio del encuentro. El anterior compromiso con menos tiros intentados había sido el duelo con el Liverpool, también en la Liga de Campeones, con nueve, cuatro a portería. Y el siguiente el Stuttgart, en la misma competición, con diez. Por ejemplo, en la victoria ante el Real Madrid en el Metropolitano, el Atlético lanzó 18, de los que nueve fueron entre los tres palos.

“Gestionamos bastante bien la presencia de Sorloth. Nos dio esa posibilidad de no salir tan organizadamente y salir con juego más directo y ganar esa segunda pelota. El partido fue por ese lado. Estaba controlado. Vino el primer gol y no pudimos reaccionar y en el segundo gol se terminó el partido", valoraba la pasada noche Diego Simeone en tras el 0-2 del Bayern.

El delantero noruego recibió 21 pases de sus compañeros. De ellos, tres fueron del portero Jan Oblak; 14 de defensas o carrileros (seis de David Hancko, tres de Marc Pubill, dos de Robin Le Normand, uno de Alejandro Grimaldo y dos de Giuliano Simeone); y tres de Pablo Barrios y uno de Marcos Llorente, ubicados en el medio. No hubo ninguna conexión ni de Alex Baena ni de Julián Álvarez, sus compañeros más ofensivos, hacia Sorloth, solo segundas jugadas.

Sí combinó con ambos a raíz de un balón primero hacia él. Lo hizo una vez con Baena y dos con Julian Alvarez. Ninguno de sus dos delanteros, tampoco el internacional español, cuyas cualidades son ofensivas, tiraron entre los tres palos. Los únicos remates dentro del marco fueron de Marcos Llorente, David Hancko y Giuliano Simeone. Por el contrario, el Bayern lo hizo en cinco ocasiones, con dos goles, de las 19 que intentó. Son más del doble que el Atlético.

Se quedó a cero el conjunto madrileño en su estadio. En sus últimos 110 partidos disputados por el Atletico en su campo, solo en diez se fue sin batir la portería contraria. Es un 9 por ciento tan solo.

Además del Bayern, han logrado salir imbatidos del Metropolitano en al menos una ocasión desde 2022-23 hasta otros siete equipos: el Betis y el Celta, con sendos 0-1 en 2025-26; el Espanyol en 2024-25; el Athletic, por 0-1, en 2023-24; el Villarreal, con un 0-2, y el Brujas, con un 0-0, en 2022-23; y el Barcelona hasta en tres ocasiones distintas.

Ya se centra el Atlético en analizar el partido del Bayern y mirar de forma fija al conjunto azulgrana y al gran duelo por el liderato de LaLiga de este domingo en el Metropolitano, en el que Diego Simeone recupera a Morten Hjulmand, sancionado ante el Bayern; ya dispondrá para más minutos de Koke Resurrección, que reapareció ante el conjunto alemán después de cinco choques sin jugar; y está pendiente de Cristian ‘Cuti’ Romero y Johnny Cardoso, bajas ante el Bayern y quizá ante el Barcelona este domingo.

La recuperación del último duelo es importante. Casi todos los titulares ante el Bayern, al menos una mayoría, repetirán de inicio contra el equipo azulgrana. Es el caso de Jan Oblak, Giuliano Simeone, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Julián Alvarez, salvo sorpresa. Más incierta es la presencia en el once de Alexander Sorloth o Robin Le Normand, señalado en el fallo que costó el 0-1 este martes. El Atlético retorna este jueves por la mañana a los entrenamientos en Majadahonda.