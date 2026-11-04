El Sporting de Portugal anuncia a Paulo Fonseca como nuevo técnico

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, el Sporting informó que pagará 5 millones de euros al Lyon por el fichaje del entrenador, que por su parte firma hasta 2030.

Paulo Fonseca regresa tras once años a su Portugal natal, donde entrenó a equipos como el Paços de Ferreira, el Braga -con el que ganó una Copa de Portugal- e incluso a uno de los llamados "tres grandes" del país, el Oporto.

Entre 2016 y 2019 vivió en el Shakhtar Donetsk la etapa más exitosa de su carrera, con tres Ligas, tres Copas y una Supercopa de Ucrania conquistadas en ese periodo.

Sin embargo, el inicio de la invasión rusa sobre territorio ucraniano precipitó su salida del Shakhtar, además de obligarle a refugiarse con su familia en un búnker y, posteriormente, a huir del país.

Los años siguientes los pasó alternando entre Italia y Francia, con etapas en el Roma, el Lille, el AC Milan y, más recientemente, el Lyon.