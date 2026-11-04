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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 17:25

El Sporting de Portugal anuncia a Paulo Fonseca como nuevo técnico

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Lisboa, 4 nov (EFE).- El Sporting de Portugal ha anunciado este miércoles que su nuevo técnico es Paulo Fonseca, que llega al club lisboeta procedente del Lyon francés para sustituir al recientemente destituido Rui Borges.

Por EFE
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En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, el Sporting informó que pagará 5 millones de euros al Lyon por el fichaje del entrenador, que por su parte firma hasta 2030.

Paulo Fonseca regresa tras once años a su Portugal natal, donde entrenó a equipos como el Paços de Ferreira, el Braga -con el que ganó una Copa de Portugal- e incluso a uno de los llamados "tres grandes" del país, el Oporto.

Entre 2016 y 2019 vivió en el Shakhtar Donetsk la etapa más exitosa de su carrera, con tres Ligas, tres Copas y una Supercopa de Ucrania conquistadas en ese periodo.

Sin embargo, el inicio de la invasión rusa sobre territorio ucraniano precipitó su salida del Shakhtar, además de obligarle a refugiarse con su familia en un búnker y, posteriormente, a huir del país.

Los años siguientes los pasó alternando entre Italia y Francia, con etapas en el Roma, el Lille, el AC Milan y, más recientemente, el Lyon.

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