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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 11:30

Giráldez, sobre Saint-Gilloise: "Es de los mejores equipos que hemos analizado"

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Vigo, 4 nov (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, elogió este miércoles al Royale Union Saint-Gilloise belga, al que su equipo recibe sin margen de error en la cuarta jornada de la Liga Europa.

Por EFE
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“Para mí es de los mejores equipos que hemos analizado en lo que llevamos de competición europea, tanto este año como el anterior. De 15 partidos jugados, el único que han perdido fue en la prórroga de la previa de Liga de Campeones. El año pasado se quedaron fuera del top-24 de la Liga de Campeones por diferencia de goles”, recordó.

En rueda de prensa, el técnico celeste destacó la capacidad del conjunto dirigido por David Hubert, que comparte propiedad con el Brighton inglés, para incorporar a jugadores con mucha proyección.

“Es un equipo emergente, que tiene mucho jugador joven y de mucho nivel. Es un rival que va a ir agresivo a robarnos, muy vertical y con un dibujo muy claro, ese 3-4-3 que a partir de ahí podría un 3-5-2 con un jugador más bajo de los 3 de arriba”, señaló.

Para Giráldez, una de las claves del duelo pasará por igualar la “agresividad” del rival y, sobre todo, superar la “intensión presión” que ejerce en campo contrario porque “no están muy acostumbrados a defender cerca de su portería”.

Finalmente, el preparador gallego dijo no entender “la negatividad” que hay en torno a su equipo, en el que él sigue creyendo “mucho” pese a su irregular inicio de curso.

“Desde la jornada 3 de Liga estamos demasiado negativos con el equipo, y creo que esta generación de jugadores merece confianza. Estamos demasiado negativos para la altura de la temporada en la que estamos, yendo décimos en liga y jugando un partido de Liga Europa”, apuntó.

En este sentido, pidió no olvidar la decidida apuesta por jugadores de la casa que han hecho desde su ascenso directo.

“No me vuelvo loco cuando nos dicen que somos buenísimos por ganar en Celtic Park o cuando nos dicen que somos malísimos por perder contra el Rayo. Cuando todos vamos en la misma dirección somos más fuertes. No podemos normalizar jugar un partido de Liga Europa y con 13 jugadores que pasaron por el Fortuna en la convocatoria. Es muy raro en el mundo del fútbol vivir eso”, concluyó.

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