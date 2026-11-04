Hürzeler: "El Getafe tiene un estilo de juego definido y calidad individual"

"Esperamos un rival difícil porque cuando juegas aquí, en Getafe, y cuando los ves jugar, por ejemplo, el fin de semana contra el Sevilla, sabes que es un equipo que sabe ganar", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

Hürzeler analizó las principales características del equipo madrileño, del que resaltó su capacidad para disputar los balones divididos, la intensidad de sus futbolistas y su apuesta por un fútbol directo.

"Es un equipo que juega de forma bastante vertical, con balones largos y segundas jugadas. Son buenos en los duelos individuales y pueden ser muy intensos. Esperamos un equipo con un estilo de juego definido, combinado con calidad individual", explicó.

El entrenador del Brighton también confirmó que Ferdi Kadioglu, Pascal Struijk y Femi Azeez no han viajado a España por problemas físicos, aunque aclaró que ninguna de las ausencias responde a la intención de reservar futbolistas para los próximos compromisos.

"No dejamos a nadie en casa para descansar, pero algunos jugadores tuvieron que quedarse porque no están disponibles para mañana. Ferdi no estará disponible, Struijk tampoco y Femi todavía no", señaló.

Por último, se mostró optimista respecto a la evolución de los lesionados, especialmente en los casos de Azeez y Kadioglu, aunque pidió prudencia con la recuperación de Struijk.

"Cada vez están más cerca, sobre todo Femi. En cuanto a Ferdi, todavía tenemos muchas esperanzas de que pueda estar listo para el domingo. Y con Pascal Struijk tenemos que ir día a día", concluyó.