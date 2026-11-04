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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 12:45

Raphinha firma este jueves su renovación con el Barça hasta 2030

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Barcelona, 4 nov (EFE).- El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha' firmará este jueves la renovación de su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, según ha confirmado el club azulgrana.

Por EFE
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El acto tendrá lugar a las 12:00h CET en el despacho del presidente de la entidad, Joan Laporta, ubicado en las oficinas del Spotify Camp Nou. Posteriormente, el capitán del primer equipo azulgrana comparecerá ante los medios de comunicación.

En septiembre, el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco, llegó a un principio de acuerdo con el internacional brasileño para extender su contrato, que expiraba en 2028, por dos temporadas más.

El delantero de Porto Alegre se ha destapado esta temporada como un '9' de garantías para el equipo de Flick. En los primeros 13 partidos del curso, ya ha marcado 19 goles, 15 de ellos en LaLiga y otros cuatro en la Liga de Campeones.

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