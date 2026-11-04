Siete cambios en el Betis con Antony titular y sin Isco; Guirassy y Silva el ataque alemán

El técnico bético, el chileno Manuel Pellegrini, cambia más de la mitad de su alineación en relación con el último encuentro, al dar entrada, además de al extremo Antony dos Santos, a los defensas Ángel Ortiz, Diego Llorente y el argentino Valentín Gómez; a los centrocampistas Dani Ceballos y el uruguayo Facundo Bernal; y al colombiano Nelson Deossa de mediapunta.

Sustituyen en el equipo titular con respecto al partido liguero contra el Málaga a los defensas Héctor Bellerín, el exjugador del Borussia Dortmund Marc Bartra y Fran García; los mediocampistas Pablo Fornals y Marc Roca; y los atacantes Rodrigo Riquelme e Isco Alarcón.

En el Dortmund, el croata Niko Kovac alinea arriba a Guirassy y Silva, éste en detrimento del austriaco Carney Chukwuemeka, y presenta dos cambios más en relación con el once que empató el sábado 2-2 en el campo del Bayern Múnich, en la Bundesliga: el defensa argelino Ramy Bensebaini por el francés Joane Gadou y el extremo noruego Julian Ryeerson por Maximilian Beier.

El Borussia Dortmund sale con Kobel; Bensebaini, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Jobe Bellingham; Guirassy y Fabio Silva.

El Betis juega de inicio con Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Dani Ceballos; Antony, Deossa, Abde; y Parrott.