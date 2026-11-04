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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 16:20

Siete cambios en el Betis con Antony titular y sin Isco; Guirassy y Silva el ataque alemán

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El Betis sale con siete cambios en su once en el partido de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, respecto al que le ganó 2-1 al Málaga en LaLiga, con el brasileño Antony de nuevo titular e Isco Alarcón suplente frente a un equipo alemán que alinea en punta al guineano Serhou Guirassy y al portugués Fabio Silva.

Por EFE
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El técnico bético, el chileno Manuel Pellegrini, cambia más de la mitad de su alineación en relación con el último encuentro, al dar entrada, además de al extremo Antony dos Santos, a los defensas Ángel Ortiz, Diego Llorente y el argentino Valentín Gómez; a los centrocampistas Dani Ceballos y el uruguayo Facundo Bernal; y al colombiano Nelson Deossa de mediapunta.

Sustituyen en el equipo titular con respecto al partido liguero contra el Málaga a los defensas Héctor Bellerín, el exjugador del Borussia Dortmund Marc Bartra y Fran García; los mediocampistas Pablo Fornals y Marc Roca; y los atacantes Rodrigo Riquelme e Isco Alarcón.

En el Dortmund, el croata Niko Kovac alinea arriba a Guirassy y Silva, éste en detrimento del austriaco Carney Chukwuemeka, y presenta dos cambios más en relación con el once que empató el sábado 2-2 en el campo del Bayern Múnich, en la Bundesliga: el defensa argelino Ramy Bensebaini por el francés Joane Gadou y el extremo noruego Julian Ryeerson por Maximilian Beier.

El Borussia Dortmund sale con Kobel; Bensebaini, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Jobe Bellingham; Guirassy y Fabio Silva.

El Betis juega de inicio con Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Dani Ceballos; Antony, Deossa, Abde; y Parrott.

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