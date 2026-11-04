Silencio y aplausos en memoria de De Miguel, mientras Tenerife y Andorra aplazan partidos

A la espera del funeral que se oficiará este jueves en la localidad de Navahermosa (Toledo, centro de España), de donde es originaria su familia y donde reposarán sus restos, y de la investigación abierta tras la muerte del futbolista, la conmoción permanece en el mundo del fútbol.

Así, tanto su club, el Tenerife, como el Andorra, cuyo portero Jesús Owono le propinó el golpe que derivó en su muerte horas después, aplazaron sus próximos encuentros de LaLiga Hypermotion (Segunda) frente al Granada y el Mallorca, respectivamente.

En el caso del conjunto canario, había presentado su solicitud a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que la plantilla pudiera despedirse de su compañero. El encuentro Granada-Tenerife debía jugarse este sábado a las 21.00 horas (20.00 GMT), pero ese día a las 18.00 horas GMT habrá un acto de homenaje y despedida al futbolista en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde es local el equipo canario.

Según el club, sus futbolistas querrán volver a la competición en Liga el domingo 14, cuando serán anfitriones ante el Ceuta, en la decimocuarta fecha del campeonato.

En el caso del FC Andorra, su duelo contra el RCD Mallorca estaba previsto para el domingo, pero igualmente logró el aplazamiento ante la conmoción que vive también la plantilla andorrana.

Este miércoles el equipo del Principado retornó al trabajo después de la trágica noticia, en una sesión voluntaria que tuvo varias ausencias de futbolistas; sin duda, la más destacada fue la del guardameta Owono.

El internacional por Guinea Ecuatorial está bastante afectado y desolado, aunque se desconoce cómo está gestionando la dura situación.

Antes del entrenamiento se guardó un minuto de silencio bastante sentido con la presencia de jugadores, cuerpo técnico, el presidente Ferran Vilaseca y trabajadores del club.

En cualquier caso, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha suspendido todas las actividades que tenía previstas para esta semana, en señal de luto, slicitó ayer formalmente tanto a la RFEF, como a LaLiga y la UEFA la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA en suelo españoll, entre el 3 y el 9 de noviembre, ambos inclusive.

Mientras, en la isla de Tenerife se celebró un sentido homenaje en memoria del futbolista fallecido, con un intenso minuto de silencio en el que participaron tanto representantes institucionales como futbolistas y aficionados que se sumaron de manera espontánea.

El silencio se rompió con un sonoro aplauso que se prolongó durante cerca de otro minuto en recuerdo del delantero.

El CD Tenerife ha decretado seis días de luto y suspendido durante ese periodo la actividad del primer equipo, del conjunto femenino y de la cadena de fútbol base.

La muerte del jugador, de 30 años, se registró en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono en los últimos minutos del partido correspondiente a la 12.ª jornada de Segunda División, disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

El juzgado que investiga las circunstancias de la muerte del futbolista ha autorizado que se proceda al traslado de sus restos para su inhumación en la península.

La plaza 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha adoptado esta decisión tras recibir el informe preliminar de autopsia, cuyo contenido es reservado por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El funeral se celebrará en Navahermosa, en la provincia de Toledo, y al mismo asistirá la primera plantilla y la directiva del Club Deportivo Tenerife.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallaron que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

No obstante, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.