0-0. El Alavés sigue sin ganar, pero suma en Sevilla gracias a Sivera

La salida de los visitantes fue valiente, ya que enseguida se lanzaron hacia el área local en una jugada armada por los dos carrileros, con incursión por la banda derecha de Ángel Pérez cuyo centro pasado cabeceó al esterior de la red Yusi, que apareció en el segundo palo (min. 3).

En un encuentro trabado, áspero y sin demasiadas llegadas peligrosas, el Sevilla malogró una clarísima ocasión para adelantarse a la media hora, cuando Ángel Pérez trabó a Félix y el consiguiente penalti lo lanzó Vargas con fuerza pero sin colocación, lo que facilitó la estirada de Sivera.

Los sevillistas lograron encerrar a su rival al comienzo del segundo periodo, cuando el Alavés apenas si enlazaba dos pases seguidos debido a la presión del equipo local, que avisó con un robo de Suazo cuyo centro remató Iglesias con un cabezazo picado que obligó a Sivera a despejar a córner.

Poco después, el propio Iglesias empalmó un balón suelto en una segunda jugada, pero Ibáñez salvó en la línea a portero batido y en la siguiente jugada Félix aprovechó un contragolpe bien lanzado por Isaac, se internó en diagonal, recortó a su par y lanzó una rosca aviesa con la derecha que lamió el palo.

El Alavés replicó a la salida de un córner mal negociado por zaga local, que permitió una melé en el área de meta de Odysseas, quien tuvo que lanzarse a los pies de Benavídez para obligar al centrocampista uruguayo a rematar demasiado cruzado en una posición franca (min. 73).

Dio la impresión de que, en el tramo final del partido, Sevilla y Alavés estaban más pendientes de no encajar que de lanzarse a por la victoria, ya que entre la fatiga de los jugadores locales y el carácter conservador que imprimió el técnico visitante a su equipo, el tiempo se consumió sin mayores sobresaltos para los porteros.

0 - Sevilla FC: Odysseas; Iglesias, Sangante (Castrín, min. 73), Kike Salas, Suazo; Vargas (Ejuke, min. 59), Agoumé, Fofana, Félix (Alfon, min. 85); Isaac (Robbie Ure, min. 74) y Stassin.

0 - Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez (Rebbach, min. 61), Tenaglia, Valentini, Koski, Yusi (Otto, min. 85); Ibáñez, Guevara (Benavídez, min. 61), Blanco; Toni Martínez (Mariano, min. 73) y Boyé (Mañas, min. 85).

Árbitro: Luis Bestard Servera. Amonestó al local Sangante (min. 47) y a los visitante Ibáñez (min. 31), Toni Martínez (min. 63) y Valentini (min. 64).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 38.803 espectadores. El futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes, recibió diversos homenajes en los prolegómenos y durante el encuentro.