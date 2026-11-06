3-1. Barry dispara al Everton

Barry atraviesa su mejor momento desde que llegó al fútbol inglés. El francés encadena cuatro goles en sus tres últimos encuentros, después de marcar al Newcastle en la Copa de la Liga y repetir ante las 'Urracas' en la pasada jornada de la Premier. Su doblete frente al Coventry elevó su cuenta particular a diez tantos esta temporada, seis en Liga y cuatro en la Copa de la Liga, y confirmó el buen momento del ex jugador del Villarreal.

El Everton afrontó la visita del Coventry desde la séptima posición, con Europa en el horizonte y la intención de prolongar su buen momento. Enfrente, el equipo de Frank Lampard, instalado en la zona baja de la clasificación, pero recuperado de las cuatro derrotas con las que estrenó su regreso a la Premier League después de 25 años de ausencia. Tres victorias en las cinco últimas jornadas cambiaron la tendencia del recién ascendido.

De inicio, el equipo de David Moyes tomó la iniciativa, aunque su dominio se fue diluyendo frente al atrevimiento del Coventry, que terminó por adueñarse de las mejores ocasiones de la primera parte. Pickford sostuvo al Everton con intervenciones ante Sakamoto y Torp, mientras que Rudoni también amenazó la portería local con un disparo desviado. El descanso llegó sin goles, pero con mejores sensaciones para el Coventry.

La amenaza se convirtió en realidad tras la reanudación. Sakamoto y Gboho, rodeados de defensores, tejieron una combinación dentro del área que terminó en gol y que, sin embargo, no generó incertidumbre en el Everton porque la respuesta fue inmediata. Mykolenko, en el minuto 56, encontró espacio por la izquierda y puso un centro que Barry, bien situado en el área pequeña para empatar con un cabezazo imposible para Rushworth.

El exjugador del Villarreal no se conformó con restablecer la igualdad. Apenas cuatro minutos después volvió a imponer su presencia en el área para rematar de cabeza otro centro desde la izquierda. Dos apariciones, dos goles y una remontada fulminante que cambió por completo el paisaje del encuentro.

Pero Barry todavía se reservó una última intervención. En el tramo final, encontró con un pase al espacio a Dewsbury-Hall, que resolvió con un zurdazo para sentenciar el encuentro y elevar al Everton hasta la quinta plaza a falta de disputarse el resto de la jornada. El Coventry pasó de acariciar la sorpresa a sufrir una derrota que confirmó el excelente momento de su verdugo.