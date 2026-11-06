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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 20:35

FIFA confirma sanción a Paredes por incidentes en final del Mundial y reduce la de Molina

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Buenos Aires, 6 nov (EFE).- La FIFA aceptó parcialmente la apelación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra las sanciones impuestas tras los incidentes en la final del Mundial 2026 que conquistó España al reducir de 7 a 4 partidos la suspensión de Nahuel Molina, pero mantuvo las 10 fechas a Leandro Paredes.

Por EFE
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La resolución también redujo la multa al defensor Molina de 90.000 a 60.000 dólares, mientras confirmó la sanción al mediocampista Paredes en 10 fechas y una multa de 90.000 dólares, según informó la AFA en un comunicado.

Agregó que solicitará los fundamentos de las decisiones para recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al considerar que "cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes" para pedir la revisión.

La AFA había apelado las sanciones dictadas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a raíz de los incidentes relativos a cantos discriminatorios registrados durante la final del Mundial, disputada en julio pasado, en la que España venció a Argentina por 1-0.

La entidad argentina recibió una multa de 321.000 dólares e impuso partidos con restricción de espectadores en aplicación de distintos artículos del Código Disciplinario de la FIFA por incidentes en los partidos del equipo contra Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

También fueron sancionados entonces Thiago Almada con un partido de suspensión y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, con 3 fechas de castigo.

En agosto la FIFA accedió a una petición de la AFA para que los partidos suspendidos se descuenten en amistosos y encuentros oficiales de Conmebol, "cualquiera de ellos ocurra primero".

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