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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 17:25

'Kily' González: Fue un privilegio ver a Messi y Cristiano Ronaldo con sus selecciones

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Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- El entrenador del Inter Miami, Cristian 'Kily' González, destacó este viernes el privilegio y la suerte que ha sido ver "tantísimos años compitiendo" a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo con sus selecciones, después de que el astro portugués anunciara su retirada del equipo nacional.

Por EFE
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"Tuvimos el privilegio y la suerte de poder verlos tantísimos años compitiendo de buena manera entre los dos; siendo los mejores, cada uno con su forma y su estilo. Siempre me provocaron admiración esta clase de jugadores", dijo a los medios el técnico argentino.

"No tenerlos a nivel internacional es obvio que es una tristeza muy grande para el mundo deportivo, pero todo tiene un final", añadió.

González compareció ante los medios en la víspera del último partido de la temporada regular para el Inter Miami, en el que recibe al Charlotte y necesita un triunfo para certificar la segunda plaza de la Conferencia Este.

"Mañana tenemos un partido muy difícil donde ellos también se juegan ganar posiciones", expresó González.

Los 'playoffs' de la MLS, para los que el Inter Miami ya está clasificado, comienzan el 19 de noviembre, y 'Las Garzas' tienen el objetivo de revalidar la MLS Cup conquistada hace un año.

Ese título maquillaría un año que ha estado muy lejos de las expectativas del club, tras haber sido eliminados a las primeras de cambio en la Copa de Campeones de la Concacaf y en la Leagues Cup, y lejos de terminar como el mejor equipo del Este.

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