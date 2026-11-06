Rafael Louzán (España): "Vamos a intentar hacer el mejor Mundial de la historia"

"Es el Mundial del centenario, el Mundial 2030, donde nos acompañarán Marruecos y Portugal, además de Argentina, Paraguay y Uruguay, y, por lo tanto, queremos hacerlo bien", añadió Louzán durante la presentación de la exposición 'Reyes del mundo' en Santander (norte de España).

En el ámbito deportivo, Louzán destacó que España cuenta con un seleccionador (Luis de la Fuente) con contrato hasta 2032 y con jugadores "muy comprometidos" con el objetivo de volver a ganar el título mundial, después de los conquistados en Sudáfrica en 2010 y el más reciente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá este año.

Asimismo, apuntó que muchos de los futbolistas que han ganado el último Mundial "seguramente estarán también" en la Copa del Mundo de 2030.

"Por lo tanto, hagámoslo juntos", concluyó.

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay serán subsedes como homenaje a la primera Copa del Mundo de la historia, la de 1930, disputada íntegramente en Montevideo.