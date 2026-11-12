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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 21:05

República Dominicana ocupará el lugar de EE.UU. en el Mundial sub-17 de Catar

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Santo Domingo, 12 nov (EFE).- La selección masculina de República Dominicana competirá por primera vez en un Mundial de Fútbol sub-17, anunció la FIFA este jueves, luego de que Estados Unidos renunciara a su participación en la cita de Catar por asuntos de seguridad.

Por EFE
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La FIFA informó este jueves en un comunicado que el país caribeño completará los 48 equipos que animarán el Mundial, a celebrarse desde el próximo 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La participación dominicana se fundamenta en que obtuvo el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la Concacaf en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los estadounidenses, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.

"La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Catar, mientras los equipos participantes se preparan para el inicio del torneo el jueves 19 de noviembre", dijo la organización.

La Comisión de Competiciones Juveniles Masculinas ha confirmado a la Federación Dominicana de Fútbol como la federación miembro participante, tras consultar con Concacaf y de conformidad con el artículo 6, apartado 8, del Reglamento de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar, agregó la información.

La participación del equipo de República Dominicana al Mundial sub-17 es un "triunfo extraordinario" y una muestra "indiscutible" del crecimiento del fútbol en el país, dijo a EFE un directivo de la federación local, que pidió el anonimato.

El fútbol de República Dominicana ya participó en sus primeros Juegos Olímpicos (París 2024) y fue anfitrión en 2024 del Mundial Femenino sub-17.

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