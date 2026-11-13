ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 00:15

0-0. Curazao y Panamá no se hacen daño

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- Las selecciones de Panamá y Curazao empataron este jueves sin goles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y dejaron abierta hasta la próxima semana en Ciudad de Panamá, la disputa por una plaza en las semifinales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El partido de hoy conducido por la árbitra estadounidense Tori Penso mostró a dos selecciones con planteamientos ofensivo, aunque sin puntería para abrir diferencias.

El primer aviso de peligro llegó en el minuto 1, cuando un remate de Livano Comenencia exigió al máximo al guardameta panameño Orlando Mosquera.

Panamá pasó apuros ante los pases profundos de los curazoleños.

En el minuto 21, la Roja centroamericana probó a puerta de Eloy Room, quien respondió en forma. Tres minutos después, Room volvió a intervenir para neutralizar un cabezazo de Michael Amir Murillo y un remate de Adalberto Carrasquilla.

Juninho Bacuna protagonizó una rápida descolgada, controló el balón y remató con potencia, pero Mosquera desvió el lanzamiento y evitó el tanto de los caribeños.

En el minuto 36 se produjo la oportunidad más clara de Panamá en la primera mitad, tras una combinación colectiva que culminó Jorge Gutiérrez.

En el segundo tiempo más de lo mismo. El equipo panameño mejoró su funcionamiento con la reducción de las distancias entre sus líneas en busca del juego más colectivo y asumió el control del balón. Por contra, la selección local mantuvo su apuesta por el juego vertical con lanzamientos profundos.

En el minuto 62, Amir Murillo probó con un remate de larga distancia.

Tres minutos después, en el 65, Carlos Harvey dispuso de una de las mejores oportunidades para adelantar a Panamá, pero Room volvió a responder con una intervención que mantuvo imbatida su meta.

La última acción de peligro llegó en el minuto 88, cuando Kadir Barría recibió una asistencia de Cristian Martínez y ensayó un remate que se marchó por encima del travesaño.

0. Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Jurien Gaari, Armando Obispo, Jurich Carolina; Arjany Martha (m.64, Kenji Gorre), Joshua Brenet, Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna.

0. Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo José Córdoba, Carlos Harvey (m.88, Víctor Griffith), Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez (m.64, César Blackman); Cristian Martínez (m.88, José Fajardo), Adalberto Carrsquilla, José Luis Rodríguez, Edgar Yoel Bárcenas (m.46, Giovanny Ramos) y Josúe Vergara (m.55, Kadir Barría).

Árbitra: El estadounidense Tori Penso amonestó a Edgar Yoel Bárcenas, Jorge Gutiérrez, Tahith Chong, Livano Comenencia y Víctor Griffith.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf jugado en el estadio Ergilio Hato en Willemstad, Curazao.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Policiales
Detienen en Canindeyú a dos presuntos sicarios vinculados al grupo criminal de “Macho”
Ver más

Te puede interesar