Andrey Lunin, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Éder Militao y Ferland Mendy, así, siguieron siendo los únicos jugadores disponibles para el técnico portugués, con los que ya había entrenado también este martes y durante la pasada semana.

Acompañados de nuevo por un grupo de jugadores de la cantera, los hombres del primer equipo que no han viajado con sus selecciones completaron una sesión con ejercicios de activación, rondos, parte física, trabajo de posesión y recuperación y partidos en campo de dimensiones reducidas, según informó el club blanco.

Aurélien Tchouaméni, que volvió de la concentración de Francia sin jugar a causa de unas molestias en el aductor, trabajó de nuevo en el interior de las instalaciones. Junto a él estuvo Bernardo Silva, quien abandonó la convocatoria de Portugal después del primer encuentro tras sentir dolor en la parte posterior de la pierna. Sin embargo, las pruebas de los servicios médicos del Real Madrid no detectaron ninguna lesión, según informó José Carlos Noronha, director médico de la Federación portuguesa.

De los 18 convocados con sus selecciones, varios tuvieron su último partido este martes, lo que explica su ausencia de la sesión de entrenamiento blanca. Es el caso de Yan Diomande, con Costa de Marfil; Brahim Díaz, con Marruecos; Vinícius y Endrick, con Brasil; Fede Valverde, con Uruguay; o Carlos Espí y Thiago Pitarch, con España sub-21.

Siguen con sus procesos de recuperación Rodrygo, intervenido en marzo de la rodilla derecha tras romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco externo, y Raúl Asencio, que también pasó por el quirófano a consecuencia de una fractura por estrés en su tibia derecha. Ambos trabajan en solitario en los campos de la Ciudad Real Madrid.

El Real Madrid regresará a la competición después del parón de selecciones con un tramo de tres partidos consecutivos en el Santiago Bernabéu, ante el Celta (sábado 21 de noviembre), el PSV (martes 24) y el Alavés (sábado 28). Los de Mourinho buscarán prolongar su racha de ocho victorias consecutivas.