Dos goles del brasileño Evander, el primero de ellos de penalti, dieron la vuelta a un partido que el Orlando City comenzó ganando antes de la media hora gracias a un tanto al contraataque del argentino Martín Ojeda.

Aunque los locales gozaron de varias oportunidades que obligaron al portero y a la defensa rival a salvar varios balones sobre la línea, el ghanés Samuel Gidi puso el 1-3 definitivo en el minuto 84 para enviar al Cincinnati a los 'playoffs', donde se cruzará contra el Nashville, primer clasificado y claro favorito.

En el otro partido de la noche, el Real Salt Lake selló su clasificación tras vencer a domicilio al Seattle Sounders con una brillante actuación del guardameta Rafael Cabral, quien detuvo tres penaltis, dos de ellos en la tanda decisiva.

Después del empate 1-1 en los 90 minutos, el equipo de Utah se impuso por 2-4 en la tanda con dos paradas del portero brasileño. Antes, en el minuto 31, Cabral había evitado el primer tanto de los Sounders al detener otro penalti.

Su rival en la primera ronda de los 'playoffs' será el Vancouver Whitecaps, equipo que terminó en primera posición en el Oeste, y que busca mejorar el resultado del año pasado, cuando cayó en la final de la MLS Cup ante el Inter Miami.