El técnico del conjunto azulgrana también ha realizado tres modificaciones respecto al equipo que venció en la última jornada al Atlético de Madrid: Eric entra por Fariñas en el lateral derecho, De Jong por Cubarsí en el eje de la defensa y Adeyemi por Gordon en el extremo izquierdo.

Así pues, el Barcelona saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Eric, De Jong, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

Por su parte, en el Villarreal entra Freeman por Mouriño, Pau Navarro por Logan Costa y Comesaña por Maciá.

El equipo 'groguet' saltará al césped del Spotify Camp Nou con Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Mikautadze y Oluwaseyi.