Este curso, le ha sucedido en dos ocasiones, ante el Celta este sábado (con 0-1 en el marcador) y ante el Betis el pasado 4 de septiembre (iba 1-0). En el Santiago Bernabéu, contra el conjunto vigués, no tuvo que lamentar su error, ya que su equipo fue capaz de completar la remontada gracias a los tantos de Jude Bellingham y Carlos Espí.

En Sevilla, en cambio, los verdiblancos se hicieron con los tres puntos. Parrott marcó para el Betis en el minuto 81, el colegiado anuló el que habría sido el empate de Carlos Espí en el 87 por fuera de juego y Mbappé marró la pena máxima de la que dispuso ya en el tiempo añadido, en el 94.

El delantero parisino solo ha sido capaz de marcar un penalti cuando el Real Madrid iba por detrás en el marcador en tres ocasiones. Dos en el Santiago Bernabéu: contra Las Palmas, en su primer año, con 0-1 en el marcador, en un encuentro que terminó 4-1; y contra el Olympique de Marsella, en su segundo, también con 0-1, un partido que terminó 2-1 gracias a dos goles de Mbappé desde los 11 metros.

Lejos de su estadio, solo ha marcado en esa situación ante el Girona, también con 1-0 en el electrónico en contra del Real Madrid, en su segundo curso con los blancos. Ese partido terminó con empate a 1. En sus otros cuatro intentos de penalti para empatar (Celta y Betis este año, Athletic Club y Liverpool en su temporada debut), ha fallado (57,14 %), y solo ante el Celta el Madrid no ha perdido.

En las tres temporadas desde que Mbappé fichó por el equipo blanco, ha asumido la responsabilidad de ejecutar una pena máxima en 28 ocasiones (23 en LaLiga, 4 en Liga de Campeones, 1 en Copa del Rey), y ha convertido 22 de ellas (78,51 %). Su porcentaje de acierto cuando tira y el equipo va ganando es de un 80 % (8 de 10); y cuando va empatando, de un 100 % (11 de 11). Cuando va perdiendo, esa cifra baja hasta un 42,86 % (3 de 7).

Los penaltis son momentos en los que la gestión de la presión se convierte en un factor clave para el que los ejecuta. Y a Mbappé no le afecta cuando puede poner a su equipo por delante, ya que nunca ha fallado uno con el Real Madrid con empate en el marcador, pero sí cuando su labor es dar el primer paso hacia una potencial remontada.