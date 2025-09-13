River Plate con Galarza derrota al Estudiantes de Arzamendia

Los goles de Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández le dieron el triunfo a River, que incluso jugó con 10 hombres desde el minuto 39 por la expulsión de Lucas Martínez Quarta. A pesar del descuento de Santiago Núñez para Estudiantes, el líder mantuvo la ventaja. Con este resultado, River se mantiene en la cima de la tabla con 18 puntos, seguido por Deportivo Riestra (16) y Vélez Sarsfield (15).

En otro de los partidos destacados de la jornada, Independiente sufrió una nueva derrota, esta vez 0-1 contra Banfield. Este revés tuvo consecuencias inmediatas, ya que el entrenador Julio Vaccari presentó su renuncia. El club de Avellaneda, que se encuentra en la última posición del Grupo A con solo tres puntos, será dirigido de forma interina por Carlos Matheu mientras se busca un nuevo técnico.

En otros partidos, Racing Club derrotó 2-0 a San Lorenzo en el clásico de la fecha, y Barracas Central empató 0-0 con Godoy Cruz, lo que lo coloca como líder del Grupo A. La jornada continuará este domingo con cinco encuentros, destacándose el clásico entre Rosario Central y Boca Juniors. El resto de la fecha se completa con los partidos Gimnasia-Unión, Instituto-Argentinos Juniors, Tigre-Talleres y Defensa y Justicia-Platense.

