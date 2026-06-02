Claudio Úbeda destituido de Boca Juniors tras el fracaso en la Libertadores

El fútbol argentino sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Boca Juniors, club donde militan los atacantes paraguayos Ángel Romero y Adam Bareiro, oficializó este martes la salida de su director técnico, Claudio Úbeda, quien no seguirá en el cargo luego de la dura eliminación del club en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El contrato de Úbeda con el Xeneize expiraba el próximo 30 de junio, y la prensa argentina daba por hecho desde hace días que, debido a los malos resultados, la dirigencia no le propondría una renovación.

A través de sus canales oficiales, la institución de La Ribera despidió al estratega de manera formal y cortante: “Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

Un ciclo marcado por los golpes en La Bombonera

El técnico de 56 años se despide así sin títulos y con tres eliminaciones en su breve ciclo en la institución azul y oro. Úbeda había asumido como DT de Boca tras la muerte en octubre pasado de Miguel Ángel Russo, de quien era el primer asistente.

En sus ocho meses en el cargo, dirigió 32 encuentros, con un balance de 17 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. Si bien sus mejores recuerdos fueron las victorias en dos superclásicos ante River Plate y una racha de 14 partidos invicto, el peso de las caídas locales fue lapidario.

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Con él al mando, Boca sufrió el duro impacto de ser eliminado tres veces en su propio estadio: primero en la semifinal del torneo Clausura 2025 ante Racing, luego en los octavos de final del Apertura 2026 frente a Huracán, y finalmente contra la Universidad Católica de Chile la semana pasada por la Libertadores.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

La obsesión truncada y el “plan de contingencia”

Tras su salida, el club que dirige políticamente Juan Román Riquelme busca a un nuevo conductor que ayude a acabar con una sequía de títulos de más de tres años, cuando Boca alzó la Supercopa Argentina 2022.

El Xeneize, que no levanta la Copa Libertadores desde 2007, buscaba esta temporada su séptimo título para alcanzar a Independiente de Avellaneda como máximos ganadores del principal torneo de clubes de la Conmebol. Sus dos últimos intentos en finales terminaron en sonoras derrotas: en 2018 sucumbió ante su archirrival River Plate en el Santiago Bernabéu y en 2023 el Fluminense lo devoró en el Maracaná.

Ahora, el panorama cambia drásticamente para los delanteros de la Albirroja y el resto del plantel. El próximo desafío internacional para Boca será la Copa Sudamericana, torneo en el que enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs por un lugar en los octavos de final. La Sudamericana, sin embargo, no le resulta ajena a Boca como consuelo inmediato, ya que conquistó el certamen de manera consecutiva en los años 2004 y 2005.