El Villarreal rendirá homenaje a Santi Cazorla en su regreso a La Cerámica

El Villarreal Club de Fútbol honrará a su exjugador Santi Cazorla este viernes en el estadio de La Cerámica. El asturiano, que regresa a LaLiga con el Real Oviedo, será el protagonista de un emotivo acto de reconocimiento en la primera jornada del campeonato, en la que el Submarino Amarillo se enfrentará a su actual equipo.