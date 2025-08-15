El Villarreal rendirá homenaje a Santi Cazorla en su regreso a La Cerámica

Cazorla militó en dos etapas diferentes en el club del levante español, en el que acumuló nueve temporadas. Tras acabar la última, la 2019-2020, se marchó a Catar y regresó en la 2023-2024 para jugar en el Oviedo -perteneciente al Grupo Pachuca- y en su segunda campaña fue pieza clave en el ascenso a Primera, para el que el conjunto asturiano ha fichado al venezolano Salomón Rondón.
El futbolista debutó en la máxima categoría del fútbol español con el Villarreal en la campaña 2003-2004 -año en que el ‘Submarino Amarillo’ logró la Copa Intertoto de la UEFA a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini- y acumuló 334 partidos oficiales.
Por eso, antes de empezar el encuentro de este viernes (16:30 hora paraguaya), su excompañero y embajador del club, Marcos Senna, le hará entrega de una camiseta con ese número.
Cazorla es el quinto jugador con más partidos de la historia del Villarreal, superado sólo por el propio Senna, Mario Gaspar, Bruno Soriano y Manu Trigueros.
Fuente: EFE