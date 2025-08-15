Fútbol Español

El Villarreal rendirá homenaje a Santi Cazorla en su regreso a La Cerámica

El Villarreal Club de Fútbol honrará a su exjugador Santi Cazorla este viernes en el estadio de La Cerámica. El asturiano, que regresa a LaLiga con el Real Oviedo, será el protagonista de un emotivo acto de reconocimiento en la primera jornada del campeonato, en la que el Submarino Amarillo se enfrentará a su actual equipo.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 16:34
El centrocampista del Real Oviedo Santi Cazorla (c) junto a sus compañeros este jueves, durante un entrenamiento previo al partido de mañana ante el Villarreal, en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. El Villarreal realizará un homenaje a su exjugador Santi Cazorla que regresará a La Liga y al estadio de La Cerámica este viernes en el encuentro de la primera jornada de la Liga entre el equipo castellonense y el Oviedo.
Cazorla militó en dos etapas diferentes en el club del levante español, en el que acumuló nueve temporadas. Tras acabar la última, la 2019-2020, se marchó a Catar y regresó en la 2023-2024 para jugar en el Oviedo -perteneciente al Grupo Pachuca- y en su segunda campaña fue pieza clave en el ascenso a Primera, para el que el conjunto asturiano ha fichado al venezolano Salomón Rondón.

El futbolista debutó en la máxima categoría del fútbol español con el Villarreal en la campaña 2003-2004 -año en que el ‘Submarino Amarillo’ logró la Copa Intertoto de la UEFA a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini- y acumuló 334 partidos oficiales.

El internacional español, durante su militancia en el "submarino amarillo", club donde forjó su carrera profesional.
Por eso, antes de empezar el encuentro de este viernes (16:30 hora paraguaya), su excompañero y embajador del club, Marcos Senna, le hará entrega de una camiseta con ese número.

Cazorla es el quinto jugador con más partidos de la historia del Villarreal, superado sólo por el propio Senna, Mario Gaspar, Bruno Soriano y Manu Trigueros.

Fuente: EFE

