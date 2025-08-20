Tony Sanabria en Cremonese: “estoy muy contento de estar aquí”

Al ser consultado sobre su nueva aventura, Antonio Sanabria afirmó: “Sí, estoy listo”. El delantero paraguayo expresó su alegría por su llegada al Cremonese, manifestando: “Estoy contento. Tengo muchas ganas de volver a jugar, de demostrar lo que soy, estoy muy contento de estar aquí, de empezar con el Cremonese”. mencionó el surgido en La Masía, que deja el Torino tras cinco temporadas.

Respecto al debut en la Serie A, el 23 de agosto contra el Milan, un equipo al que ya ha sido decisivo en tres ocasiones, el delantero de la Albirroja comentó: “Sí, obviamente que la jugaremos. No veo la hora, primero de todo, de comenzar a conocer a mis compañeros y de ponerme a disposición del míster”, manifestó el atacante oriundo de San Lorenzo, que jugará en el club donde también militó el paraguayo Gustavo Neffa entre 1989 y 1991.

El Cremonese desembolsó aproximadamente 3.000.000 de euros para adquirir la ficha del paraguayo, quien firmó un contrato hasta el año 2028. Este será el quinto club italiano en la carrera de Sanabria, sumándose a sus anteriores pasos por el Sassuolo, Roma, Genoa y Torino. Además, ha jugado en el Barcelona B, Real Sporting de Gijón y Betis en España.