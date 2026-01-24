El Fulham remonta al Brighton de Diego Gómez y acecha los puestos europeos

El volante paraguayo, surgido en la cantera de Libertad, disputó gran parte del encuentro con las “Gaviotas” hasta que fue sustituido en el minuto 81 por el gambiano Yankuba Minteh, e un duelo en el que el protagonismo final se lo llevó Harry Wilson; el galés ha marcado cuatro goles en los últimos cinco partidos y es, sin ninguna duda, el futbolista más en forma del Fulham esta temporada, permitiendo a su afición soñar con volver a competiciones continentales más de una década después.

El Brighton, que ve frenadas sus aspiraciones tras esta derrota, se adelantó gracias a un golazo de Ayari. Sin embargo, tras el empate de Samu Chukwuemeka, el conjunto visitante sufrió el varapalo de ver cómo el VAR anulaba por fuera de juego lo que parecía ser el tanto de la victoria, obra de Danny Welbeck. Cuando el empate parecía definitivo, Wilson ejecutó una falta desde 25 metros en la que el guardameta Bart Verbruggen pudo haber hecho más, ya que el balón entró por su palo y le faltó firmeza para despejar el disparo.

Con estos tres puntos, el Fulham escala hasta la séptima posición con 34 puntos, situándose a solo un punto del Manchester United —que tiene un partido menos— y a dos unidades del Liverpool, equipo que actualmente cierra las posiciones de Champions League. Por su parte, el Brighton de Diego Gómez se queda en “tierra de nadie”, ocupando la duodécima posición de la Premier League con 30 unidades.

Fuente: EFE

