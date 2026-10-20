Alan Shearer rinde tributo a Diego Gómez y lo mete en el once ideal de la Premier League

El universo fútbol continúa hablando del mediocampista paraguayo Diego Alexánder Gómez Amarilla (23 años). Lo que comenzó como una obra de arte en la séptima jornada de la Premier League se transformó en un reconocimiento de peso pesado, metiendo de lleno al talento paraguayo en la elite de la jornada en el fútbol inglés.

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Su fantástico tanto de larga distancia no solo dejó boquiabierto a los fanáticos y a leyendas de la talla de Steven Gerrard, sino que le valió un lugar de absoluta preferencia en el equipo ideal de la fecha, confeccionado nada menos que por el histórico goleador, identificado con el con el Newcastle United, Alan Shearer.

¡LOCURA GUARANÍ EN INGLATERRA! Diego Gómez lo vio adelantado a Walter Benítez, le pegó desde la mitad de cancha y marcó un golazo digno de PUSKAS para el Brighton ante Crystal Palace.



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La elección, respaldada por la máxima autoridad del gol en el fútbol inglés, consolida el gran momento del volante de las Gaviotas: “Alan Shearer, máximo goleador histórico de la Premier League, ha elegido su once ideal de la jornada 7, en la que el centrocampista del Brighton & Hove Albion, Diego Gómez, se ha ganado un puesto tras su increíble gol desde el centro del campo contra el Crystal Palace”, expresó la página de la competición.

Three @AstonVilla players make the XI 🦁



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Triplete de protagonismo para el Brighton

La fiesta en el club del sur de Inglaterra fue completa. Además de la presencia estelar de Gómez, la gran jornada del equipo se reflejó en el once ideal con la inclusión de su compañero Luka Vuskovic en la defensa, y con la distinción para Fabian Hurzeler, elegido por Shearer como el director técnico del equipo de la fecha. Con este nuevo reconocimiento y su gol instalado en la selecta lista de las mejores anotaciones de media distancia del torneo, el oriundo de la Compañía Mburika Retã sigue escribiendo su historia en su aventura en la élite europea.