Steven Gerrard se rinde ante el golazo de Diego Gómez: “Es uno de los mejores goles que he visto”

La tremenda anotación de Diego Gómez para el Brighton & Hove Albion desde el propio campo de juego, ante el Crystal Palace por la séptima jornada de la Premier League sigue dando de qué hablar en el plano internacional. En esta ocasión, una leyenda mundial del mediocampo como Steven Gerrard elogió al oriundo de la Compañía Mburika Retã para calificar la joya firmada por el volante nacional.

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Visión, audacia y una ejecución perfecta

Profundizando en el análisis táctico y técnico de la conquista, Gerrard destacó la inteligencia del paraguayo para leer la posición adelantada del arquero del Crystal Palace, Walter Benítez, y resolver con maestría: “No han mencionado la visión. Simplemente tener la audacia y la visión antes de la ejecución es fenomenal. Es un jugador que juega con la cabeza levantada, lo cual me encanta ver. Sé que es un mediocampista ofensivo, pero estar al tanto de eso, de que el portero está en esa posición, no sé si ha estado al tanto de eso por partidos anteriores, pero como sea, lo ha visto en primer lugar, así que la visión es extraordinaria”.

¡¡ES PARA PUSKAS!! ¡DIEGO GÓMEZ LE PEGÓ DESDE LA MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL BRIGHTON ANTE CRYSTAL PALACE! ¡ES EL GOL DEL AÑO!



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Asimismo, el ex capitán del Liverpool valoró la dificultad física y balística del disparo que dejó boquiabierto al mundo del fútbol: “Y ves muchos de esos goles a lo largo de los años donde los jugadores tienen que levantarlos y golpearlos a cierta altura, pero este fue un tiro potente. La forma en que lo ejecutó y la técnica, le pegó con el empeine y lo mantuvo a una altura encantadora. Porque realmente piensas que si hubiese intentado ir más alto con su técnica, el portero podría haber llegado, Walter Benítez (portero del Crystal Palace) podría haber llegado. Así que, haberle pegado así con la potencia y la trayectoria, es uno de los mejores que he visto. Es uno de los mejores que he visto. Quiero decir, qué golazo”.