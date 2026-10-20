Fútbol de la Premier League
20 de octubre de 2026 - 18:36

Steven Gerrard se rinde ante el golazo de Diego Gómez: “Es uno de los mejores goles que he visto”

El paraguayo Diego Gómez (i), futbolista de Brighton, celebra un gol en el partido frente a Crystal Palace por la fecha 7 de la Premier League en el Amex Stadium, en Brighton, Inglaterra.
El paraguayo Diego Gómez (i), futbolista de Brighton, celebra un gol en el partido frente a Crystal Palace por la fecha 7 de la Premier League en el Amex Stadium, en Brighton, Inglaterra.131532+0000 GLYN KIRK

En una entrevista con The Overlap Daily, el histórico volante inglés quedó deslumbrado por el impresionante gol desde la mitad de la cancha que logró convertir el mediocampista paraguayo. Tras analizar la jugada, destacó su técnica y su visión de juego.

Por ABC Color
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La tremenda anotación de Diego Gómez para el Brighton & Hove Albion desde el propio campo de juego, ante el Crystal Palace por la séptima jornada de la Premier League sigue dando de qué hablar en el plano internacional. En esta ocasión, una leyenda mundial del mediocampo como Steven Gerrard elogió al oriundo de la Compañía Mburika Retã para calificar la joya firmada por el volante nacional.

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Visión, audacia y una ejecución perfecta

Profundizando en el análisis táctico y técnico de la conquista, Gerrard destacó la inteligencia del paraguayo para leer la posición adelantada del arquero del Crystal Palace, Walter Benítez, y resolver con maestría: “No han mencionado la visión. Simplemente tener la audacia y la visión antes de la ejecución es fenomenal. Es un jugador que juega con la cabeza levantada, lo cual me encanta ver. Sé que es un mediocampista ofensivo, pero estar al tanto de eso, de que el portero está en esa posición, no sé si ha estado al tanto de eso por partidos anteriores, pero como sea, lo ha visto en primer lugar, así que la visión es extraordinaria”.

Asimismo, el ex capitán del Liverpool valoró la dificultad física y balística del disparo que dejó boquiabierto al mundo del fútbol: “Y ves muchos de esos goles a lo largo de los años donde los jugadores tienen que levantarlos y golpearlos a cierta altura, pero este fue un tiro potente. La forma en que lo ejecutó y la técnica, le pegó con el empeine y lo mantuvo a una altura encantadora. Porque realmente piensas que si hubiese intentado ir más alto con su técnica, el portero podría haber llegado, Walter Benítez (portero del Crystal Palace) podría haber llegado. Así que, haberle pegado así con la potencia y la trayectoria, es uno de los mejores que he visto. Es uno de los mejores que he visto. Quiero decir, qué golazo”.