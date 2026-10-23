El gol de Julio Enciso frena al Nottingham Forest y rescata un punto para el Ipswich

El Nottingham encaró este compromiso correspondiente a la octava jornada sumamente necesitado y sin margen de error, posicionado en la zona roja del descenso como antepenúltimo. Del otro lado, el Ipswich se presentaba más tranquilo en la tabla y adaptado a la Premier League a la que ha ascendido recientemente, obligado a plantear un férreo ejercicio de resistencia. Estuvo al borde de la caída, pero terminó salvando un punto clave.

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El asedio visitante y el golpe tempranero

Y es que el Nottingham hizo méritos de sobra para quedarse con la victoria. El equipo visitante se puso por delante en el marcador muy temprano, gracias a una gran asistencia del colombiano Daniel Muñoz que fue capitalizada por Neco Williams.

¡ASISTENCIA COLOMBIANA EN LA #PREMIERLEAGUE! Daniel Muñoz sacó un centro PERFECTO y el ex-Liverpool Neco Williams estampó el primero de Nottingham Forest vs. Ipswich.



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Sin embargo, la falta de efectividad le impidió ampliar la ventaja. En esa tarea defensiva monumental, Leif Davis se vistió de héroe al sacar literalmente bajo los palos dos balones con destino de red: el primero a la media hora de juego, tras un disparo de Morgan Gibbs, y el segundo pasada la hora de juego, cuando el marcador ya reflejaba el empate.

La avivada de “La Joya” y el respiro local

El partido dio un vuelco gracias a un error grosero del defensa serbio Nikola Milenkovic, quien falló en el control de un balón largo enviado desde la defensa local. La jugada fue leída a la perfección por Enciso, que encaró con determinación desde el medio campo al guardameta belga Matz Sels, al que terminó batiendo con categoría en el mano a mano para decretar el 1-1.

"CAMINITO AL COSTADO DE IPSWICH, EL GOL DE JULITO, SE QUIERE SALVAAAR"



¡El Bambino Pons y una obra de arte tras el golazo de Enciso para que Ipswich llegue al empate vs. Nottingam Forest!



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El conjunto visitante generó todo tipo de ocasiones de gol, pero perdonó. Para sostener el empate, el Ipswich se aferró a las manos salvadoras de su portero, Christian Walton, y a la impericia ofensiva de su rival, abrochando una unidad que lo mantiene firmemente en el ecuador de la clasificación, acumulando tres partidos ganados y uno empatado al cabo de ocho jornadas.

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Por su parte, el Nottingham Forest logra salir provisionalmente del descenso: ahora marca la línea de la salvación, aunque continúa igualado en puntos con el Coventry, que aparece antepenúltimo e inaugura los temidos puestos de pérdida de categoría.