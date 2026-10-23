Video: Julio Enciso marcó su primer gol en su retorno al Ipswich Town

El reloj marcaba el minuto 41 de la etapa cuando se encendió la magia: todo nació de un largo saque desde el fondo del irlandés Dara O’Shea. En una auténtica avivada, “La Joya” le robó el balón de espaldas al defensor Nikola Milenković aprovechando la descoordinación con el austriaco Xaver Schlager, emprendió una gran conducción con pelota dominada y definió con absoluta categoría al palo derecho del guardameta belga Matz Sels.

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Un grito con un sabor muy especial

Este tanto tiene un peso emocional y estadístico para el atacante guaraní, ya que representa su primer gol de la temporada con el conjunto inglés. Además, sirve para cortar una larga racha de 538 días sin marcar para los Tractor Boys, club al que regresó tras su paso por el Racing de Estrasburgo de Francia. Cabe destacar que el último gol oficial que registraba el jugador de la selección de Paraguay había sido su histórico cabezazo ante Alemania en la pasada Copa del Mundo disputada a mediados de año.

"CAMINITO AL COSTADO DE IPSWICH, EL GOL DE JULITO, SE QUIERE SALVAAAR"



¡El Bambino Pons y una obra de arte tras el golazo de Enciso para que Ipswich llegue al empate vs. Nottingam Forest!



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Sus números en la temporada

Con esta gran actuación en curso, los registros estadísticos de Enciso en el club marcan un total de 8 partidos jugados (7 previos de Premier League más el partido de hoy en curso), 1 gol marcado (el anotado hoy en el minuto 41) y 2 asistencias. En total el caaguaceño acumula un total combinado de 21 partidos, 3 goles y 5 asistencias sumando sus dos etapas con el Ipswich Town FC.