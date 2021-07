Murió Rubén Israel, el técnico tres veces campeón con Libertad

El fútbol está de luto: murió Rubén Israel. A los 65 años, el uruguayo pasó a la vida eterna. “Descansa ya mi luchador, mi guerrero. Gracias a los que confiaron en él para permitirle desarrollar su gran pasión: dirigentes, jugadores, hinchadas. El dolor es inmenso, gracias por acompañarnos!”, escribió la cuenta de Twitter oficial del exLibertad. Fue un señor con todas las letras; todo un caballero, un profesional de primera. “Nuestro más sentido pésame a toda la familia del Ex-Director Técnico de nuestra Selección Nacional Mayor Rubén Israel”, publicó la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Israel llegó al fútbol paraguayo como asistente de Sergio Markarián, quien en 2007 asumió la conducción técnica del Gumarelo. Posterior a la salida del exDT de la selección paraguaya, el nacido en Montevideo el 8 de diciembre de 1955 tomó el cargo y rápidamente conquistó el torneo Clausura 2007. Con un sistema distinto al actual, si había dos campeones diferentes en el año (Apertura y Clausura), ambos disputaban el Absoluto. Como Sportivo Luqueño ganó el primer certamen, el Repollero disputó la Finalísima y dio otra vuelta olímpica.

En 2008, Israel obtuvo los dos títulos de la temporada y culminó el primer ciclo al frente del club. Después de un paso por la Unión Española en 2009-2010 y la selección de El Salvador en 2011-2012, el oriental regresó a Tuyucuá para un segundo período: reemplazó al argentino Jorge Burruchaga en julio de 2012 y en seis meses volvió a gritar campeón. En la carrera de DT también condujo a varios equipos de Uruguay, a Millonarios de Colombia, al Atlante de México, a Barcelona de Ecuador y a Alajuelense de Costa Rica.

En octubre de 2020, en una entrevista a El Gráfico salvadoreño, el estratega habló del problema de salud que sufría, razón por la que dejó de dirigir. “Hace dos años y medio me tuve que atender ese problema de salud. Estuve dedicado a eso por tres meses para que no se complicara. Gracias al señor que me operé y luego fui dado de alta, para trabajar, pero no quise hacerlo en ese momento, porque quise estar con mi familia. Pero esta complicación de salud es historia hace mucho rato. Lo que me queda ahora es volver a trabajar”, expresó por entonces.