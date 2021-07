“Competir a este nivel como primer partido no es sencillo”

Libertad derrotó 4-3 a Junior en la ida de los octavos y retorna a Asunción, a la espera de la revancha, con gran porcentaje de la clasificación asegurada. El Gumarelo jugó uno de los mejores partidos del año, en el que evidenció nuevamente la jerarquía individual, pero también resaltó una deuda, el juego colectivo. “La intensidad del juego en la segunda parte, tuvimos el coraje y valentía de revertir, el equipo sacó a relucir la audacia y no entregarse, lo hicimos muy bien”, destacó Daniel Garnero después de la victoria en el Metropolitano de Barranquilla.

“Nos fuimos al entretiempo con un resultado que no nos gustaba, era un partido parejo, ninguno tuvo una superioridad contra el otro. Revertir esa situación de visitante, colectivamente habla de un grupo confiado y unido para seguir avanzando en la copa”, continuó el argentino, que fue auto crítico con el rendimiento del equipo en la etapa inicial. El conjunto de Tuyucuá pasó de perder 1-0 por el tanto tempranero de Carmelo Valencia a ganar 2-1 con el doblete de Héctor Villalba. En los últimos minutos, el local reaccionó y dio vuelta el marcador.

“Fue importante la presión, de entrada nos costó es nuestro primer partido, no supimos manejar los tiempos de juego, fue quizás la inactividad y competir a este nivel como primer partido no es tan sencillo, hay futbolistas que hace mucho no competían, con el orden lo corregimos en el segundo tiempo (…) Con el orden corregimos en el complemento y esa presión que hicimos dio resultado, porque el último gol vino de una circunstancia de esas”, mencionó Garnero, apuntando a la reacción en el segundo tiempo para volver a convertir otros dos goles, pero con el absoluto dominio.