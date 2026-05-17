Recapturan a preso que escapó del Hospital de Luque

La fuga ocurrió el 12 de mayo pasado del Hospital General de Luque, donde estaba internado desde un día antes el recluso Cristian Martín Peralta Peralta, de 38 años, alias Pachigua.

Este se hallaba preso desde 27 de mayo de 2025, cuando cayó con drogas, y a punto de afrontar juicio oral y público.

A raíz de una supuesta enfermedad, lo trajeron de Emboscada a Luque, para ser atendido. Sin embargo, huyó del hospital con la ayuda de su pareja, Marcia Soledad Samaniego Servián, de 44 años, según se ve en las imágenes del sistema de circuito cerrado.

En el momento de la fuga, el reo estaba bajo la custodia del agente penitenciario Héctor Raúl Rojas Rolón, de 44 años, quien quedó detenido, fue imputado y paradójicamente ahora está encarcelado en la misma prisión donde trabajaba hasta aquel momento.

Tras fuga del Hospital de Luque, ni su mamá lo quiso recibir

El director de Policía de Asunción, comisario general inspector Juan Agüero, informó hoy domingo que la recaptura del evadido se produjo entre anoche y esta madrugada, en una operación efectuada por agentes de la comisaría 21° del barrio Obrero.

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Pachigua fue localizado en la casa de un amigo, situada en 26° Proyectada y Paraguarí, donde aparentemente estaba solo de manera transitoria, hasta conseguir un lugar donde quedarse.

Resulta que cuando se escapó, Pachigua vino directamente a la casa de su mamá, ubicada en la misma zona, pero ella no lo quiso recibir, por los problemas que le ocasionaría a la familia, según los datos obtenidos.

El subcomisario Osvaldo Caballero, quien encabezó el procedimiento de recaptura, explicó que Pachigua no opuso resistencia y que después se llamó a silencio.

Por medidas de seguridad, el prisionero recapturado fue depositado en la base de la Policía Urbana, hasta ser devuelto a alguna cárcel que el Ministerio de Justicia indique.