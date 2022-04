Libertad, cada vez más cerca de octavos de final: Cómo clasifica

Libertad y Cerro Porteño están muy cerca de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque resta toda una rueda, el Gumarelo y Ciclón, que ganaron sus respectivos partidos por 1-0 en la tercera jornada, ampliaron las ventajas en sus llaves, pero solo uno depende de sí mismo para acceder anticipadamente a la serie de los 16 mejores.

En el caso de los dirigidos por Daniel Garnero, un resultado adelantó la posibilidad en la noche del miércoles. En la altura de La Paz, el The Strongest y Caracas empataron 1-1 y sirvieron la chance de sellar el pasaje prematuramente y poder concentrar, posteriormente, toda la atención en el torneo Apertura del fútbol paraguayo, en el que pelea con el Azulgrana.

Garnero y compañía disputarán la cuarta fecha como visitantes: será el martes, a las 18:15, en el Olímpico de Caracas. Los de Tuyucuá medirán a los venezolanos y de ganar, avanzarán de ronda siempre y cuando el Furacão no pierda en el Hernando Siles contra el Tigre. Así, los últimos dos cotejos del Grupo B serán para definir las posiciones y el cupo de Copa Sudamericana.

Con la paridad entre The Strongest y Athletico Paranaense, con 6 puntos por jugar, Libertad tendrá 10, Athletico Paranaense 5, The Strongest 3 y Caracas 2. Por su lado, con un triunfo de Athletico Paranaense sobre The Strongest, la tabla, con 6 en juego, será con Libertad 10, Athletico Paranaense 7, The Strongest y Caracas 2.