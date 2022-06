Álvaro Campuzano: “Yo creo que acá lo damos vuelta”

Por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Libertad cayó 2-1 ante el Athletico Paranaense en el Arena de Baixada de Brasil. A pesar de la derrota, el vigente campeón del fútbol paraguayo dejó una buena presentación y decanta todas sus fichas al juego de vuelta, el próximo martes 5 de julio en el Defensores del Chaco.

Álvaro Campuzano, mediocampista de Libertad, viene siendo uno de los rendimientos más regulares en el equipo. El jugador habló con el Cardinal Deportivo y detalló la transición de su carrera futbolística hasta llegar a Tuyucuá.

“Estuve parado por un año y siete meses. Yo hice las inferiores en Libertad, después fui al interior, de ahí Francisco ‘Chiqui Arce’ me llevó a Rubio Ñu”.

“Sufrí bastante con el tema de mi lesión, me operé dos veces y perdí mucho tiempo. Muchos dijeron que yo no me cuidaba, el tema era que no salió bien la operación. Me pusieron un tornillo y era muy grande, después me pusieron otro más chico”.

El jugador de 27 años se mostró optimista con el rendimiento del “Guma”en Brasil y el duelo de vuelta en Asunción.

“Creo que se planteó bien, le jugamos de igual a igual a Paranaense. No son tan rápidos, el tema es la cancha, ellos se acostumbran a jugar ahí. Les va a costar acá, yo creo que acá lo vamos a dar vuelta”.

