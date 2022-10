Daniel Garnero y la sanción a Libertad: “Me parece una estupidez terrible”

Libertad consiguió este domingo su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2022, tras superar 1-0 a General Caballero con el gol de Óscar Cardozo, tanto con el que el gumarelo (25) quedó a seis puntos del líder Cerro Porteño (31). El entrenador Daniel Garnero, valoró el rendimiento de su equipo en conferencia.

“Considero que hoy entramos apurados, los apuros no te llevan buenos caminos, estuvimos impacientes. Un partido difícil, muy trabado y friccionado ante un rival que tiene futbolistas muy buenos y rápidos. Desperdiciamos muchas situaciones que nos hizo terminar el partido con una diferencia escasa sabiendo que en un jugada puede cambiar todo”.

Lea más: Julio Cáceres y los días libres que se tomó Olimpia: “Nos desprestigiaron un poco”

La sanción del Tribunal de Libertad

Garnero también se dedicó a hablar sobre la suspensión que recibió Libertad, de jugar dos partidos a puertas cerradas, tras los incidentes en el partido con Guaraní por la Copa Paraguay.

“No entendí porqué la sanción a la gente de Libertad. ¿Qué hizo la gente de Libertad?, recibió golpes y alguno habrá reaccionado”.

“Hoy hubo mucha gente, mujeres de General Caballero, me pareció bárbaro. La familia nuestra no pudo venir, es muchísimo castigo para Libertad. Si vos decis los barras bravas, bárbaro. Pero hoy ni siquiera mi señora pudo venir a la cancha, me parece una estupidez terrible”, sentenció.