Libertad: Hora y dónde ver por TV el partido ante Paranaense

Libertad recibe a Athletico Paranaense por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el día después del triunfo de Atlético Mineiro 2-0 sobre Alianza Lima, resultado que benefició al Gumarelo, los dirigidos por Daniel Garnero juegan un partido clave con miras a los octavos de final: en caso de ganar, vuelve a la cima del Grupo G para liderar en soledad.

Hora y dónde ver por TV Libertad-Paranaense

El cotejo del puntero del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo, que debutó con triunfo 1-0 sobre el Galo en Belo Horizonte y posteriormente perdió 2-1 con los peruanos, es en el Defensores del Chaco de Asunción: arranca a las 20:00 y los hinchas que no asistan al estadio de Sajonia, pueden observar el duelo por ESPN 2. Además, sintonizar ABC Cardinal.

Lea más: Libertad: el Grupo G después de la victoria de Atlético Mineiro

Libertad, sin Lorenzo Melgarejo

Daniel Garnero tiene casi definido el once, que no tiene a Lorenzo Melgarejo por una lesión muscular. El futbolista entrenó diferenciado durante la semana previa al duelo y no está en condiciones para el cotejo. Por eso, el DT argentino apostaría por Enso González para acompañar a Héctor Villalba y a Óscar Cardozo en el tridente ofensivo.