Rubén di Tore: “Cayó la venida de Nicolás Lodeiro a Libertad”

Rubén di Tore reveló al Cardinal Deportivo que la operación de Nicolás Lodeiro finalmente “cayó”. El futbolista uruguayo aún tiene contrato con el Orlando City de la Major League Soccer y debía rescindir vínculo para firmar con el Gumarelo. Ante el inminente cierre del libro de pases en el fútbol paraguayo, los tiempos no concuerdan para esperar por el mediapunta de 35 años.

“En esta ventana de pase no viene Lodeiro a Libertad, para la próxima, a mediados de año, puede ser”, reconoció Di Tore, quien no descarta que Lodeiro fiche a mitad de temporada. “Cuando un jugador está libre es más rápido, pero cuando el jugador tiene contrato, hay muchas cosas que ver y hacer y no dan más los tiempos”, explicó el titular del campeón de la Supercopa Paraguay 2025.

Lodeiro a Libertad: “La próxima ventana puede ser”

“Estábamos en negociaciones con Lodeiro y con otros jugadores de la misma posición, el libro de pases cierra en una semana, para esta ventana de pases ya no será, para el próximo puede ser”, insistió Rubén di Tore sobre Lodeiro, quien lleva nueve años en Estados Unidos después de debutar en Nacional de Montevideo y jugar en Ajax, Botafogo, Corinthians y Boca Juniors.

Cardinal Deportivo en vivo hoy jueves 13 de febrero