“Aquino va a mechar el equipo”: Di Tore y el clásico vs. Olimpia

Libertad no pasó del empate sin goles con River Plate en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Aunque no triunfó de local, el Gumarelo continúa vivo en la serie y buscará el pase a los cuartos (Palmeiras o Universitario) en Buenos Aires. Por eso, Sergio Aquino tiene planificado guardar titulares para enfrentar a Olimpia.

El vigente campeón del fútbol paraguayo visitará al Decano el domingo 17 de agosto, a las 16:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. A pesar de que es un clásico, el entrenador tiene un motivo principal que obliga a rotar la formación: el desgaste físico de varios futbolistas. Por lo tanto, el Repollero jugaría con un once alternativo.

“Hay jugadores con muchos minutos”

“Hay jugadores con muchos minutos encima. Seguramente algunos cambios sorprendieron, pero ya era con el afán de darle un poco de descanso a jugadores que venían jugando seguido. Va a mechar el equipo. Veremos quienes están enteros y quienes van a descansar y ver qué equipo se armará”, anunció Rubén di Tore, presidente del club de Tuyucuá, al Cardinal Deportivo.