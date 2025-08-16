Gustavo Gómez: gol y récord histórico en Copa Libertadores

Gustavo Gómez encaminó de penal la goleada 4-0 de Palmeiras sobre Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Pero, además, el capitán del Verdão y de la selección de Paraguay marcó un nuevo récord en el torneo más importante del continente: con 13 anotaciones, es el defensor con más goles en la historia de la competencia.

“13 tantos en 74 partidos, el defensor con más goles en la historia de la Copa Libertadores”, escribió @Libertadores en las redes. El zaguero de 32 años, que en setiembre puede clasificar con la Albirroja a una Copa del Mundo por primera vez, convirtió 1 en 2018, 1 en 2019, 2 en 2020, 1 en 2021, 2 en 2022, 3 en 2023, 2 en 2024 y registra 1 en 2025, todos con el Alviverde.