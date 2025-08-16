Fútbol Internacional

Gustavo Gómez: gol y récord histórico en Copa Libertadores

Gustavo Gómez marcó el primero de los cuatro goles del Palmeiras en Lima y marcó un registro histórico en la Copa Libertadores.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 10:47
El paraguayo Gustavo Gómez (15), futbolista de Palmeiras, celebra un gol en el partido frente a Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Lima, Perú. 003946+0000 ERNESTO BENAVIDES

Gustavo Gómez encaminó de penal la goleada 4-0 de Palmeiras sobre Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Pero, además, el capitán del Verdão y de la selección de Paraguay marcó un nuevo récord en el torneo más importante del continente: con 13 anotaciones, es el defensor con más goles en la historia de la competencia.

“13 tantos en 74 partidos, el defensor con más goles en la historia de la Copa Libertadores”, escribió @Libertadores en las redes. El zaguero de 32 años, que en setiembre puede clasificar con la Albirroja a una Copa del Mundo por primera vez, convirtió 1 en 2018, 1 en 2019, 2 en 2020, 1 en 2021, 2 en 2022, 3 en 2023, 2 en 2024 y registra 1 en 2025, todos con el Alviverde.

