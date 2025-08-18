Olimpia 0-Libertad 0: El Expreso transita a contramano

Ciclo de Ramón Díaz es insostenible

Arranque vertiginoso fue el que tuvo Olimpia, pero en un fútbol tan lento como el nuestro, resulta difícil mantener la intensidad, por lo que fue bajando hasta volver a demostrar su fuerza ofensiva sobre el cierre del primer tiempo.

Un tiro libre de Hugo Quintana que dio en el palo y la palomita de Derlis González en el rebote salió desviada.

Richard Ortiz fue protagonista del duelo, al “raspar” y participar de una clara ocasión de conquista, ya que un frentazo suyo dio en el travesaño.

Pintado de amarillo bien temprano, el capitán franjeado cometió una falta sobre Cardozo Lucena que era merecedora de la amonestación y consecuentemente la expulsión, pero como las acciones no se miden con la misma vara, como si nada hubiera pasado.

Diego Viera fue madrugado por Derlis cerca de su área. La resolución del #10 no fue la mejor, porque quiso enviar el balón por sobre Martín Silva, al que prácticamente le entregó el esférico.

El factor desequilibrante del Guma fue Marcelo Fernández, por el carril izquierdo. El iteño superaba la marca de Morales hasta con cierta facilidad, pero su problema pasaba por la definición, con remates fallidos.

El debutante Facundo Insfrán estuvo atento en la portería franjeada. Si bien no le cascotearon el rancho ni mucho menos, las veces en las que le tocó intervenir, lo hizo con solvencia.

La complementaria fue igual de movida, aunque con menos ocasiones claras en las áreas. Un remate de Iván Leguizamón pegó en el rostro de Robert Rojas y un tiro del zaguero en función ofensiva, se elevó más de la cuenta desde ubicación inmejorable.

Sobre el final, Insfrán le tapó un remate de gol a Tacuara Cardozo y esa acción puntual le valió al chico para alcanzar el máximo puntaje. Es prematuro sacar una conclusión sobre su capacidad, pero pinta bien el golerito, solo que el presente deportivo de su elenco no es el mejor.

El ciclo de Ramón Díaz en Olimpia está a punto de finalizar. El Expreso marcha a contramano de su historia.