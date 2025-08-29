Pablo Guiñazú sustituye a Sergio Aquino y es el nuevo entrenador

Libertad tiene nuevo técnico: Pablo Guiñazú. El ex futbolista del Gumarelo fue elegido para reemplazar a Sergio Aquino, quien renunció luego de la derrota 4-0 ante Guaraní por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El entrenador dirigió el jueves, en la goleada 5-0 sobre 24 de Setiembre de Areguá por la Copa Paraguay, por última vez.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

Guiñazú regresa a la conducción técnica después de interinar a Talleres de Córdoba durante la primera parte de la temporada. Es más, el cordobés había enfrentado al Repollero en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Por su lado, será la segunda experiencia del DT argentino en el fútbol paraguayo luego de dirigir a Sol de América en el segundo semestre de 2022.

Pablo Guiñazú es presentado hoy al plantel

Pablo Guiñazú es presentado hoy ante el plantel y posteriormente, dirige el primer entrenamiento. El profesional de 46 años regresa al club después de dos ciclos como futbolista: 2005-2007 y 2013, siendo campeón del torneo Absoluto en 2006. En la carrera de estratega, además del Danzarín y la T, condujo a Atlético Tucumán en la Liga Profesional de Argentina en 2021.