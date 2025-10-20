Libertad: Diego Martínez sería el próximo técnico

Diego Martínez llegó al país ayer. Si bien no comentó el motivo de su visita, de inmediato se lo vinculó con Libertad, que conquistó el título del Apertura 2025 bajo el comando técnico de Sergio Aquino, quien fue removido del cargo porque el equipo se vino abajo en el segundo semestre.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

La dirigencia recurrió a Pablo Guiñazú con el objetivo de enderezar el rumbo. Sin embargo, con el Cholo, el más ganador del siglo XXI quedó eliminado de la Copa Paraguay en octavos de final y marcha en la antepenúltima posición del Clausura.

De los ocho juegos ligueros dirigidos a Libertad, el cordobés logró un solo triunfo, empató en tres oportunidades y sufrió cuatro derrotas. El balance es absolutamente negativo para una hipotética continuidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La llegada de Martínez a La Huerta es altamente probable, por su capacidad económica y por ofrecer todas las comodidades necesarias para la realización de un buen trabajo, que debe estar aparejado con los resultados deportivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De momento, la misión repollera es mejorar la pésima campaña. El Guma enfrentará el próximo domingo a Recoleta FC, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 20:00.