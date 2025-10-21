Continuidad o no de Iván Franco en Libertad

El rizado deportista de Ybycuí (noveno departamento), Iván René Franco, de 25 años, tiene la última palabra, si continúa en La Huerta de Libertad, donde inició su carrera profesional, o cambia de aire, como lo hizo en 2023, militando a préstamo en el Houston Dynamo estadounidense.

Si bien la dirigencia no oculta su malestar por el pésimo presente deportivo (antepenúltimo puesto del Clausura), la misma ya se está moviendo con vistas a la próxima temporada, en la que el mayor desafío será la Copa Libertadores.

El Guma analiza hacer uso de la opción de compra de Hugo Francisco Fernández (27), de Olimpia. El volante izquierdo genera una imagen positiva en Tuyucuá. Su marca con la casaca repollera es de cinco anotaciones en 18 partidos.

