Federico Carrizo: “Nos quedamos con la sensación de que tenemos un gran equipo”

“Realmente muy contentos, porque necesitábamos la victoria. Era muy necesaria para nosotros, para el grupo. El momento del club, del equipo, no es bueno; es la realidad. Necesitábamos ganar contra un buen rival que está puntero. Eso nos da aire. Nos quedamos con la sensación de que tenemos un gran equipo, grandes jugadores, y que realmente lo podemos hacer mejor. Pero bueno, son rachas, son momentos; y hay que poner el pecho y seguir trabajando”, expresó el mediapunta gumarelo.

Los objetivos del “Guma” tras la salida de Arce

Pese a que la tabla de posiciones deja a Libertad fuera de la pelea por el título, Carrizo señaló que el grupo tiene metas claras. La victoria sirve de bálsamo tras la reciente partida de Francisco “Chiqui” Arce y los resultados adversos que venían golpeando la moral del plantel. “De acá hasta que termine, obviamente nosotros no peleamos por el título, pero peleamos por encontrar un funcionamiento, peleamos por encontrar el equipo, por recuperar la confianza; peleamos por nosotros, por nuestra familia. Lamentablemente, venimos de un momento muy difícil que costó también la salida de Chiqui. Venimos haciendo cosas muy buenas, pero lamentablemente nos quedamos siempre con las manos vacías. Lamentamos las situaciones, pero es parte del fútbol. Y hoy, nos vamos muy contentos porque ganamos a un buen rival”.

Sobre la diferencia entre el potencial del equipo y la realidad de los resultados previos, el volante explicó la importancia del factor psicológico. “Nosotros, puertas adentro, sabemos la calidad de jugadores que tenemos, la jerarquía. A veces no hay explicaciones para los malos momentos, porque somos nosotros los que trabajamos en la semana y a veces no se ve plasmado eso en los partidos. Y, obviamente, los resultados negativos generan cosas malas y, sobre todas las cosas, uno va perdiendo confianza. Y eso es, creo yo —a mi parecer—, lo que le falta al equipo, al grupo. Recuperar la confianza y mostrar lo que realmente somos; que creo que hoy, en gran parte del partido, lo hicimos”.

El sufrimiento final y el desafío continental

El trámite del encuentro cambió drásticamente con la expulsión de Álvaro Campuzano. Olimpia se volcó al ataque y Libertad pasó de la comodidad al asedio, situación que “Pachi” describió con sinceridad. “No puedo hablar mucho de la jugada porque, incluso, con los jugadores de Olimpia hablábamos sobre lo que había pasado. No puedo hablar nada pero, efectivamente, después de la expulsión se nos hizo cuesta arriba el partido. Las piernas las empezamos a sentir. Ellos hicieron un gol, hicieron otro, y se nos venían y se nos venían. Entonces, era claro que íbamos a terminar sufriendo; pero bueno, creo que también lo hicimos de una buena manera”.

Finalmente, el “Pachi” puso la mirada en el duelo del martes ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores, remarcando la necesidad de encontrar regularidad anímica. “Eso es lo que estamos trabajando últimamente, que es la parte anímica; porque, como te digo, jugamos hace unos días contra Rubio Ñu y fuimos un equipo desconocido totalmente, y hoy fuimos otro Libertad. Creo que, obviamente, los contextos también cambian. Pero tenemos que trabajar en lo mental, en lo anímico; saber que todos los partidos para nosotros son una final y juguemos acá o juguemos en la cancha de otro equipo. Así que, trabajaremos para eso y para mantener una regularidad hasta lo que queda del semestre”.