Libertad vs. Independiente del Valle: A qué hora juega y en qué canal ver en vivo por la Copa Libertadores 2026

Libertad disputa este martes 28 de abril la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El Gumarelo de Juan Samudio enfrenta a Independiente del Valle de los paraguayos Luis Zárate y Carlos González. El partido es a las 19:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Independiente del Valle: ¿A qué hora juega el martes 28?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

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Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Libertad vs. Independiente del Valle: ¿Dónde ver el martes 28 por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Libertad vs. Independiente del Valle: ¿Dónde ver el martes 28 por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.